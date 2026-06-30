瑞士台灣商會：世界局勢變動中台灣是機會之島

在AI浪潮驅動全球產業重組之際，瑞士台灣商會指出，台灣不僅是全球半導體與AI供應鏈的重要樞紐，更憑藉完善的研發生態、高素質人才庫及健全的智慧財產權保護，有潛力成為瑞士企業布局亞洲市場、設立研發中心與原型開發基地的理想據點。

中央社專訪甫成立的瑞士台灣商會（STBA），主席王納森（Nathan Kaiser）與理事白瑞森（SebastianBlaettler）接受採訪表示，從多年在亞洲的經驗中顯示，台灣已是全球AI硬體、軟體、半導體製造及相關研發的最重要聚落，在工具機、生技、製藥與醫療器材等高科技產業同樣發達。加上高等教育人才廣、良好的職業道德文化，經濟自由度也名列全球前段班，使台灣不僅是具有吸引力的銷售市場，更適合作為企業的亞太營運與創新基地。相對地，瑞士也可望成為台灣企業拓展歐洲市場的門戶。

商會表示，目前幾乎所有主要瑞士跨國企業及眾多中小企業正開始接觸台灣，雙方皆具深厚的工商業基礎，但缺乏專注於瑞士與台灣經貿合作的交流平台。因此，商會的重點在於串聯企業資源，提供交流與商業合作機會，尤其希望藉由AI帶動產業快速發展的契機，深化雙邊經濟合作。

從合作面向來看，商會認為，瑞士企業可將台灣視為可靠的研發外包與原型開發夥伴，而台灣企業則能藉助瑞士在歐洲的區位優勢與成熟商業環境，加速布局歐洲市場。

除了高科技產業外，台灣的出國旅遊市場蓬勃成長，且國內的旅遊產業尚有發展潛力，台瑞仍有相當大的雙邊合作空間。

談及近期強勢瑞士法郎的影響，商會認為，短期可能削弱出口價格競爭力，但長期強勢貨幣反而促使企業重視技術、品質、可靠性與創新，而非以低價策略參與國際競爭。商會也指出，隨著台幣升值，台灣企業未來同樣需要持續提升價值鏈與創新能力，「台灣精品」也須以高品質、高附加價值走向全球。這是兩國發展的共同點。

王納森是法律與投資領域的專家，白瑞森則以品牌推廣與建立亞太商業網為專長。兩人談及瑞台兩國未來人才培育時都表示，面對變動的國際局勢，能遊走各國的人才須具備強大的專業知能與語言能力，得以面對AI時代知識快速的整合。