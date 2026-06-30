聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士台灣商會：世界局勢變動中台灣是機會之島

中央社／ 日內瓦30日專電

在AI浪潮驅動全球產業重組之際，瑞士台灣商會指出，台灣不僅是全球半導體與AI供應鏈的重要樞紐，更憑藉完善的研發生態、高素質人才庫及健全的智慧財產權保護，有潛力成為瑞士企業布局亞洲市場、設立研發中心與原型開發基地的理想據點。

中央社專訪甫成立的瑞士台灣商會（STBA），主席王納森（Nathan Kaiser）與理事白瑞森（SebastianBlaettler）接受採訪表示，從多年在亞洲的經驗中顯示，台灣已是全球AI硬體、軟體、半導體製造及相關研發的最重要聚落，在工具機、生技、製藥與醫療器材等高科技產業同樣發達。加上高等教育人才廣、良好的職業道德文化，經濟自由度也名列全球前段班，使台灣不僅是具有吸引力的銷售市場，更適合作為企業的亞太營運與創新基地。相對地，瑞士也可望成為台灣企業拓展歐洲市場的門戶。

商會表示，目前幾乎所有主要瑞士跨國企業及眾多中小企業正開始接觸台灣，雙方皆具深厚的工商業基礎，但缺乏專注於瑞士與台灣經貿合作的交流平台。因此，商會的重點在於串聯企業資源，提供交流與商業合作機會，尤其希望藉由AI帶動產業快速發展的契機，深化雙邊經濟合作。

從合作面向來看，商會認為，瑞士企業可將台灣視為可靠的研發外包與原型開發夥伴，而台灣企業則能藉助瑞士在歐洲的區位優勢與成熟商業環境，加速布局歐洲市場。

除了高科技產業外，台灣的出國旅遊市場蓬勃成長，且國內的旅遊產業尚有發展潛力，台瑞仍有相當大的雙邊合作空間。

談及近期強勢瑞士法郎的影響，商會認為，短期可能削弱出口價格競爭力，但長期強勢貨幣反而促使企業重視技術、品質、可靠性與創新，而非以低價策略參與國際競爭。商會也指出，隨著台幣升值，台灣企業未來同樣需要持續提升價值鏈與創新能力，「台灣精品」也須以高品質、高附加價值走向全球。這是兩國發展的共同點。

王納森是法律與投資領域的專家，白瑞森則以品牌推廣與建立亞太商業網為專長。兩人談及瑞台兩國未來人才培育時都表示，面對變動的國際局勢，能遊走各國的人才須具備強大的專業知能與語言能力，得以面對AI時代知識快速的整合。

瑞士 亞太 台商

延伸閱讀

怕錯過行情，更怕買在高點？投資人如何面對台股FOMO現象

赴東海大學曼谷論壇演講 金仁寶總裁許勝雄：人人、處處、時時談AI

冠德秀朗橋捷運共構新地標 定錨大台北產業升級

SEMICON Taiwan 2026揭示15大產業議題 延續台灣半導體優勢

相關新聞

Pokémon GO玩家上傳300億張實景掃描 恐成美軍無人機AI訓練工具

人氣手機遊戲《Pokémon GO》的玩家要注意！許多人為了獲得遊戲獎勵，可能都曾參與「補給站實景掃描」（PokéStop Scan），而全球玩家主動上傳並授權使用的影像，至今據稱已累積高達300億張。

針對Shein和Temu 法國立法遏止超快時尚

法國國會確定通過遏止「超快時尚」的法案，將對違規企業祭出懲罰，保護本國紡織業。中資電商平台Shein、Temu等經常被指...

美股早盤／指數漲跌互見 大摩威爾森警告：晶片股熱潮如白銀

投資人憂慮科技股走勢震盪，第2季的最後一個交易日，走勢陷入整理，美股6月30日早盤四大指數漲跌互見。

為何輝達沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

美國科技巨頭向來以高薪、免費餐飲及豪華辦公空間等員工福利著稱，但輝達（NVIDIA）走的是不同路線。前員工透露，輝達不提供免費午餐，因為執行長黃仁勳認為，工作與享樂應有所區隔，這種理念也反映出該公司節儉的企業文化。

瑞銀：去年全球個人財富大增10.8% 近百萬人躋身百萬富翁

瑞士銀行（UBS）今天發布年度全球財富報告指出，2025年全球個人總財富成長10.8%，創下數年來新高增幅，拜金融市場表...

傳三星電子重啟1.4奈米晶片計畫 因開發2奈米順利+備妥這項利器

韓媒The Bell報導，在短暫中止開發後，三星電子已重啟1.4奈米晶片（SF1.4）製程，目標是2029年量產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。