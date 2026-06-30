美股早盤／指數漲跌互見 大摩威爾森警告：晶片股熱潮如白銀

投資人憂慮科技股走勢震盪，第2季的最後一個交易日，走勢陷入整理，美股6月30日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數和標普500指數徘徊平盤，那斯達克指數上漲0.3%，費城半導體指數漲1%。

台積電ADR攀升0.7%、輝達攀升1%。

標普500指數和那斯達克本季勁揚，雙雙有望創下六年來最佳單季表現。道瓊指數預料也會交出2022年來的最佳季度成績。然而，以單月來看，標普500和那斯達克近來回檔，月線可能走低，終止連續兩個月漲勢。

對此，摩根士丹利（大摩）的首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）警告，如今晶片股交易類似暴起暴落的白銀。原因是半導體不再只是企業資產，轉變為數位經濟的關鍵原料，AI基建的極端需求，把晶片變成「今年最新飆漲的原物料」。但原物料榮景極易遭受突然的需求震撼和庫存過剩。

威爾森指出，最近的拋售潮發生前，半導體指數大概比50日移動平均線高出35%，溢價創25年來之最，估值已高、加上散戶大買槓桿ETF，讓相關類股一有風吹草動就容易遭受衝擊。

他說，晶片股近來回檔的立即導火線是超大規模雲端業者，這些公司是晶片大買家，股價下跌為領先指標。雲端巨擘的資本開支開始出現疲態，會直接打擊晶片製造商。

但也有分析師寄望，即將到來財報季可能提振股價。景順（Invesco）首席全球市場策略師Brian Levitt表示，科技股經歷了陰鬱的6月，財報季能輕鬆逆轉頹勢。

另外，專家表示，油價下跌，意味能源通膨大致已經過去。但倘若記憶體短缺造成的AI通膨，在未來兩三個月浮現，將是重要之事，另一風險是消費力道是否出現裂痕。