快訊

為何輝達不提供免費餐點？ 前員工揭黃仁勳「節儉」心法

温志強涉貪一審判499年、二審改判576年 判決理由曝光

日盤大漲千點激情過後 台指期夜盤上半場進入休息階段

聽新聞
0:00 / 0:00

為何輝達不提供免費餐點？ 前員工揭黃仁勳「節儉」心法

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國科技巨頭向來以各種職場福利著稱，輝達卻走精簡路線，因執行長黃仁勳（見圖）強調，享樂與工作應有所區隔。美聯社
美國科技巨頭向來以各種職場福利著稱，輝達卻走精簡路線，因執行長黃仁勳（見圖）強調，享樂與工作應有所區隔。美聯社

美國科技巨頭向來以高薪、免費餐飲及豪華辦公空間等員工福利著稱，但輝達NVIDIA）走的是不同路線。前員工透露，輝達不提供免費午餐，因為執行長黃仁勳認為，工作與享樂應有所區隔，這種理念也反映出該公司節儉的企業文化。

軟體工程師兼產業分析師Gergely Orosz近期發文指出，輝達提供的零食和咖啡並非免費，引發外界關注，認為該公司福利相對精簡。

兩名輝達前員工向Business Insider表示，輝達員工餐廳的餐點並非免費，但公司提供補助，也就是部分餐費由輝達負擔。咖啡等部分飲品免費，但特定瓶裝飲料，以及園區咖啡店販售的飲品，仍須自行付費。

過去，矽谷科技巨頭常藉免費餐點、健身房和豪華園區等福利，吸引員工長時間待在辦公室。輝達前員工則形容，該公司企業文化建立在節儉理念之上，與工作本身相比，奢華的職場福利反而次要，而這種作法反映了輝達企業文化的不同面向。

其中一人表示，「就理念而言，黃仁勳一向相信，享樂與工作應有所區隔」，輝達沒有「桌球桌、健身房或到府按摩等這類福利」。另一名補充，黃仁勳希望員工能投入自己「畢生的事業」，而這需要維持健康的工作與生活平衡，「其他公司提供免費福利，某種程度上是在引導員工盡可能待在辦公室；輝達的理念正好相反」。

另一名前員工則說，「節儉深植於輝達的DNA」，「硬體公司的利潤率一向很低，遠不如軟體公司」。

隨著科技公司在人工智慧（AI）時代重新檢視員工福利，且更加重視成本紀律，輝達這種低調務實的做法，已不再顯得格格不入。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

台鏈搶才 薪酬制度不夠力…外商祭「限制型股票單位」成利器

永慶房屋用AI和制度提升新人留任率 獲幸福企業評鑑金獎

好市多免費送禮！「起家厝」搬遷 全台會員都能領限定紀念品

黃仁勳女兒就要當工程師？黃敏珊：爸爸這句話 讓我從電機系改廚藝學校

相關新聞

Pokémon GO玩家上傳300億張實景掃描 恐成美軍無人機AI訓練工具

人氣手機遊戲《Pokémon GO》的玩家要注意！許多人為了獲得遊戲獎勵，可能都曾參與「補給站實景掃描」（PokéStop Scan），而全球玩家主動上傳並授權使用的影像，至今據稱已累積高達300億張。

為何輝達沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

美國科技巨頭向來以高薪、免費餐飲及豪華辦公空間等員工福利著稱，但輝達（NVIDIA）走的是不同路線。前員工透露，輝達不提供免費午餐，因為執行長黃仁勳認為，工作與享樂應有所區隔，這種理念也反映出該公司節儉的企業文化。

瑞銀：去年全球個人財富大增10.8% 近百萬人躋身百萬富翁

瑞士銀行（UBS）今天發布年度全球財富報告指出，2025年全球個人總財富成長10.8%，創下數年來新高增幅，拜金融市場表...

傳三星電子重啟1.4奈米晶片計畫 因開發2奈米順利+備妥這項利器

韓媒The Bell報導，在短暫中止開發後，三星電子已重啟1.4奈米晶片（SF1.4）製程，目標是2029年量產。

去美元化跡象再+1 未來十年擬減碼美元的央行 首度超過增持者

倫敦智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）30日公布針對公共投資人的調查顯示，隨著美元相關的政治風險上升，未來十年計劃減碼美元配置的全球央行數量，超越計劃增持美元的央行，為歷來首見，也成為最新的「去美元化」跡象。

滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

滙豐表示，美元陡然升值可能是下半年的最大「痛苦交易」之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。