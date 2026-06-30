瑞銀：去年全球個人財富大增10.8% 近百萬人躋身百萬富翁

瑞士銀行（UBS）今天發布年度全球財富報告指出，2025年全球個人總財富成長10.8%，創下數年來新高增幅，拜金融市場表現強勁之賜。世界因此新增近100萬名美元計百萬富翁。

路透社報導，瑞銀最新全球財富報告（GlobalWealth Report）分析56個市場，估計占世界財富的92%多。根據報告，去年全球個人財富成長幅度遠高於2024年的4.6%及2023年的4.2%，使得世界各地百萬富翁人數都攀上歷史新高。

瑞銀報告顯示，若以美元計，去年全球新增百萬富翁人數將近一半在美國，有44萬多名；而歐洲富豪財富與其他地方相比以不成比例的速度增長，大多因為去年美元兌歐元貶值。

不過瑞銀也指出，儘管全球平均財富攀升，但自2020年開始貧富差距卻擴大，大多數國家的財富中位數下滑，突顯最富有人口和更廣泛大眾之間的財富差距越來越大。