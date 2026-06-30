調查：德企重組全球布局 裁本土員工增海外據點

德國企業正加速重組全球布局，德國商報與管理顧問公司Horvath合作調查1000家企業發現，高昂人力成本成為企業縮減德國本土人力的主要原因，近6成受訪企業規劃未來5年持續裁減德國員工，新增職缺則轉向印度等海外市場。

德國商報（Handelsblatt）報導，這項調查分析企業2026年至2030年的經營策略，推估德國工業2026年可能再流失約10萬個工作機會，汽車、機械製造及營建業將受最顯著衝擊。

Horvath報告負責人紹德（Ralf Sauter）表示，德國過去依靠出口帶動經濟成長的模式十分成功，但如今正逐漸走到盡頭。

企業不再只是從德國生產、出口全球，而是採取「在地生產、在地銷售」（Local for Local）策略，將生產與研發布局到主要市場所在地，以貼近客戶需求，同時降低關稅及地緣政治風險。

調查顯示，60%的企業計劃未來5年持續縮減德國人力，僅16%打算增加本土員工。企業更傾向透過人工智慧、數位化及自動化提高生產效率，而非持續擴編人力，因此Horvath將這份研究命名為Grow withoutGrowing，意指不增加人力也能維持企業成長。

商報分析，外界普遍認為繁瑣官僚程序與高能源價格削弱德國企業競爭力，但調查顯示，高昂人力成本才是當前令企業最頭痛的問題。

德國化工龍頭巴斯夫（BASF）執行長卡米特（Markus Kamieth）接受商報訪問時表示，人事成本帶來的壓力甚至高於近年飆漲的能源價格；許多企業也擔憂，德國財政短缺將推升社會保險負擔，企業未來須承擔越來越高人事成本。

除了成本壓力，全球市場成長重心轉移也促使企業重新配置生產據點與人力。調查顯示，93%的企業規劃未來5年增加印度員工，使印度成為新增就業最集中市場；中國（66%）、北美（65%）、中東（58%）及非洲（55%）也都是企業積極擴編人力的地區。

然而商報也指出，德國企業並未全面撤離本土，根據調查，未來5年仍有41%的投資預算留在德國，比例居各地之首，但主要用於既有設備更新、自動化及人工智慧導入，而非新建工廠或增加人力。