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日圓貶至近40年低點 亞股未隨華爾街走升

中央社／ 香港30日綜合外電報導
日圓兌美元匯價則來到約40年低點。 路透
日圓兌美元匯價則來到約40年低點。 路透

華爾街科技股在過去兩週大幅賣壓後回穩，亞洲科技類股今天追隨美股腳步而反彈，日圓兌美元匯價則來到約40年低點。

法新社報導，隨著市場對於伊朗危機終有望落幕，及對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放保持樂觀，投資人焦點重回各國央行貨幣政策及人工智慧（AI）熱潮的未來發展。

在估值過高、利率走向及投資人何時能看到回報等疑慮下，帶動全球股市走揚、讓多家企業股價創新高的科技類股近期遭遇重挫。不過，在拋售潮後，逢低買進帶動紐約市場強勁反彈，道瓊工業指數創新高，納斯達克指數則勁揚逾兩成。

這主要歸功於「科技七雄」（Magnificent Seven）中的亞馬遜（Amazon）、Meta與輝達（NVIDIA）等公司表現強勁。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「在大型科技股上週創下賣壓紀錄後，買盤又回流到數天前才被大幅拋售的同檔標的。」

「這不代表AI概念股的狂熱已經突然回籠，而是意味著市場恐慌情緒暫時止血，讓買盤得以開始逢低承接、推升股價。對亞洲，特別是韓國與日本來說，這是接棒時刻。」

日股基準日經指數今天收漲0.9%，來到70062.32點。港股恆生指數收跌0.6%，來到22881.02點。上證指數收漲0.5%，來到4094.40點。

至於其他亞股，台北、首爾、曼谷、威靈頓股巿收漲。雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、馬尼拉股巿收跌。

華爾街 荷莫茲海峽 伊朗 亞股 美股

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