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拉加德歐洲央行年會為升息決定辯護 強調歐元區韌性

中央社／ 法蘭克福29日綜合外電報導

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天在葡萄牙舉行的年度會議上，為歐洲央行本月升息的決定辯護，這是自2023年以來首次升息，以因應中東戰爭衝擊。

法新社報導，歐洲央行11日調升基準利率1碼（25個基點），至2.25%，這是自2023年9月以來首次升息。部分經濟學家批評這項升息舉措並非必要，還警告此舉可能對疲弱的歐元區造成壓力。

拉加德（Christine Lagarde）在歐洲央行中央銀行論壇（The ECB Forum on Central Banking）開幕致詞時指出：「我們決定升息，在考量每一種情境下都是合理的」、「這是經設計的穩健決策。此後我們觀察到的任何情況，都沒有動搖這項判斷。」

她表示，歐元區將面臨更頻繁的地緣政治衝擊，然而該區域的「韌性」持續增強，意味著其更有能力應對這些衝擊。

從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情到俄烏戰爭、伊朗戰事，歐洲央行近年來不得不一再應對全球動盪局勢，這些動盪威脅到其維持通膨穩定的目標。

拉加德說：「而這些衝擊也以新的形式呈現：市場准入、能源供應及關鍵礦產正日益被武器化。」但她強調，歐元區展現出日益增強的實力，使其更有能力應對此類事件。

歐洲央行中央銀行論壇本週在葡萄牙首都里斯本附近的城鎮辛特拉（Sintra）舉行，匯集了美國聯邦準備理事會主席華許（Kevin Warsh）、英格蘭央行總裁貝里（Andrew Bailey）等全球央行高階官員，以及經濟學家等與會，會議將持續數日。

歐元區 央行 拉加德

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