滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

滙豐表示，美元陡然升值可能是下半年的最大「痛苦交易」之一。

滙豐預期，美元到2027年上半為止將逐步升值，並警告要是發生這兩件事，美元可能出現「爆炸性」升勢：一是聯準會（Fed）示意，準備緊縮的力道超乎市場預期，二是地緣政治緊張再起。痛苦交易是出乎意料的市場狀況，讓許多投資人措手不及。

Fed 6月會議以來，美元升值風險攀升。決策者在會議上鎖定通膨，且幾乎未提供前瞻指引，這讓市場重新聚焦於殖利率利差，促使美元在過去兩周相對於所有主要貨幣轉強。

滙豐分析師麥克爾（Paul Mackel）等在報告中表示，美元走強令人痛苦，但外匯市場的痛苦交易，會是更爆炸性的美元升勢。

Fed訊息與美國經濟數據強健帶動下，彭博美元指數在6月稍早攀抵七個月高點。與此同時，其他地方的緊縮預期退燒。油價下滑，使歐洲緊縮前景降溫，而日本政府希望日本央行緩慢升息，導致日圓貶至40年低。

避險基金已將做多美元的部位，拉升至16個月高，反應投資人日益預期美元將續揚。