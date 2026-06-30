快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
滙豐表示，美元驟升可能是下半年的最大「痛苦交易」之一。路透
滙豐表示，美元驟升可能是下半年的最大「痛苦交易」之一。路透

滙豐表示，美元陡然升值可能是下半年的最大「痛苦交易」之一。

滙豐預期，美元到2027年上半為止將逐步升值，並警告要是發生這兩件事，美元可能出現「爆炸性」升勢：一是聯準會（Fed）示意，準備緊縮的力道超乎市場預期，二是地緣政治緊張再起。痛苦交易是出乎意料的市場狀況，讓許多投資人措手不及。

Fed 6月會議以來，美元升值風險攀升。決策者在會議上鎖定通膨，且幾乎未提供前瞻指引，這讓市場重新聚焦於殖利率利差，促使美元在過去兩周相對於所有主要貨幣轉強。

滙豐分析師麥克爾（Paul Mackel）等在報告中表示，美元走強令人痛苦，但外匯市場的痛苦交易，會是更爆炸性的美元升勢。

Fed訊息與美國經濟數據強健帶動下，彭博美元指數在6月稍早攀抵七個月高點。與此同時，其他地方的緊縮預期退燒。油價下滑，使歐洲緊縮前景降溫，而日本政府希望日本央行緩慢升息，導致日圓貶至40年低。

避險基金已將做多美元的部位，拉升至16個月高，反應投資人日益預期美元將續揚。

聯準會 美元指數 外匯市場

延伸閱讀

日圓創40年新低 專家：油價牽動Fed升息預期左右亞幣

還會多低？日圓兌美元貶破162價位 40年來首見 市場慎防干預

金價又摜破4,000美元 連四個月下跌累計猛摔25%

三大債市淨流入 新興債動能增溫

相關新聞

Pokémon GO玩家上傳300億張實景掃描 恐成美軍無人機AI訓練工具

人氣手機遊戲《Pokémon GO》的玩家要注意！許多人為了獲得遊戲獎勵，可能都曾參與「補給站實景掃描」（PokéStop Scan），而全球玩家主動上傳並授權使用的影像，至今據稱已累積高達300億張。

去美元化跡象再+1 未來十年擬減碼美元的央行 首度超過增持者

倫敦智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）30日公布針對公共投資人的調查顯示，隨著美元相關的政治風險上升，未來十年計劃減碼美元配置的全球央行數量，超越計劃增持美元的央行，為歷來首見，也成為最新的「去美元化」跡象。

滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

滙豐表示，美元陡然升值可能是下半年的最大「痛苦交易」之一。

戰爭拖累經濟 俄羅斯小企業嘆稅負、通膨夾擊難生存

俄烏戰爭持續延燒，雖然軍工產業受惠，但稅負增加、通膨居高不下且消費疲弱，導致許多小型企業陷入困境。莫斯科近郊也隨處可見歇...

澳洲監管機構狀告亞馬遜 控Prime Video涉合約不公

澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）今天表示，已將亞馬遜（Amazon）澳洲分公司告上法庭，指控旗下Prime訂閱合約包含...

最高院擴大總統行政權 允解雇獨立機關官員 但不讓開除Fed庫克

川普總統企圖開除聯邦準備理事會(Federal Reserve)理事莉莎‧庫克(Lisa Cook)、聯邦貿易委員會(FTC)委員蕾貝卡‧斯勞特(Rebecca Slaughter)而引發的兩起訴訟，最高法院29日做出判決。在「川普訴庫克案」(Trump v. Cook)中，大法官在庫克的訴訟期間暫不讓川普解雇庫克，在「川普訴斯勞特案」(Trump v. Slaughter)裡，大法官則大幅擴張總統權力，允許川普開除獨立監督機關的政府官員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。