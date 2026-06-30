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戰爭拖累經濟 俄羅斯小企業嘆稅負、通膨夾擊難生存

中央社／ 俄羅斯梅季希30日綜合外電報導
物價持續上漲和匯率劇烈波動已成為莫斯科對烏克蘭長達4年攻勢所帶來的主要國內經濟後果之一。 法新社
物價持續上漲和匯率劇烈波動已成為莫斯科對烏克蘭長達4年攻勢所帶來的主要國內經濟後果之一。 法新社

俄烏戰爭持續延燒，雖然軍工產業受惠，但稅負增加、通膨居高不下且消費疲弱，導致許多小型企業陷入困境。莫斯科近郊也隨處可見歇業店面及「招租」告示。

法新社報導，在莫斯科東北郊城鎮梅季希（Mytishchi）經營藥局12年的業者批評政府提高稅負及加強監管，不斷壓縮利潤空間，「我的生意已經撐到最後階段。正在考慮要不要乾脆結束營業」。

該名業者表示，「自俄羅斯烏克蘭展開軍事行動後，我們馬上明顯感受到通膨壓力」。

物價持續上漲和匯率劇烈波動已成為莫斯科對烏克蘭長達4年攻勢所帶來的主要國內經濟後果之一。西方前所未見的連串制裁措施更讓情勢雪上加霜。

俄烏戰爭初期，政府每月投入數十億美元軍費，一度抵銷部分戰爭衝擊。如今軍事支出已增至約占國內生產毛額（GDP）8%，創冷戰以來的新高，但民間經濟卻逐漸遭到排擠。

2026年初，俄羅斯出現3年來首見的單季經濟萎縮。

旅居倫敦的俄羅斯經濟專家柯利安德（AlexanderKolyandr）表示，「俄羅斯現在變成『雙軌經濟』。由政府主導的國防工業發展得相當不錯，但其他產業幾乎都面臨困境」。

柯利安德指出，如今與軍工產業無關的專業人士與中小企業經營者承受最大壓力，「他們的處境最為艱難」。

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