靜待艾普斯坦案調查 巴菲特暫緩捐款蓋茲基金會

知情人士透露，著名投資家巴菲特20年來首度暫緩對蓋茲基金會的年中常態捐款，主因是他在等待蓋茲基金會與已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係的調查結果。

知情人士表示，現年95歲的巴菲特（WarrenBuffett）將延後至今年底前再做決定，可能延至發表感恩節信函時。

這位波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長通常會在每年6月或7月初捐贈價值數十億美元的波克夏股份，這是他在與蓋茲基金會（Gates Foundation）建立緊密聯繫時所做「終身」承諾一環。

蓋茲基金會已聘請威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）調查基金會與艾普斯坦的往來，調查結果預計將於今年夏天出爐。

知情人士指出，巴菲特和他的親信一直與基金會領導層保持聯繫，以進一步了解艾普斯坦案的關聯與調查進度。

巴菲特拒絕置評。蓋茲基金會代表未立即回應「華爾街日報」（WSJ）的置評請求。

巴菲特在2006年至2025年間已向基金會捐贈約480億美元，通常在每年年中轉讓波克夏股份。

巴菲特在蓋茲夫婦宣布離婚後的2021年辭去基金會受託人職務。他在2024年告訴華爾街日報，在他去世後，蓋茲基金會將不會再獲得他的任何資金。

同年，蓋茲當時的妻子梅琳達（Melinda FrenchGates）離開了她共同創立的基金會，專注於自己的慈善目標。

知情人士表示，無論巴菲特做出何種決定，預計都不會影響他對家族基金會的年度捐款，包括由他的3名子女管理的基金會，以及以他第一任妻子命名的蘇珊．湯普森．巴菲特基金會（Susan Thompson BuffettFoundation）。

在美國司法部發布關於艾普斯坦案的文件後，巴菲特與多年好友比爾．蓋茲（Bill Gates）的關係已趨於緊張。

在3月接受美國財經媒體CNBC採訪時，巴菲特表示，自艾普斯坦案文件發布以來，他尚未與比爾．蓋茲交談過。他表示想等到從艾普斯坦案文件中了解更多資訊後，再於6月底對年度捐款做出決定。

根據國會聽證會紀錄，比爾．蓋茲在6月中接受聯邦眾議院監督委員會質詢時告訴國會議員，他最後一次與巴菲特交談是在今年1月，即艾普斯坦案文件發布之前。

現年70歲的比爾．蓋茲說：「我們談到了我的健康挑戰和其他一些事情。」

華爾街日報先前報導，比爾．蓋茲在5月初未出席波克夏海瑟威的年度股東大會；比爾．蓋茲曾擔任該公司董事直到2020年。雖然他並未被禁止參加，但據悉有人建議他不要出席。這是他多年來首度缺席。

知情人士透露，比爾．蓋茲的團隊還被告知，他將無法坐在會場中為巴菲特、波克夏董事及其他商界領袖，如蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）預留的區域。