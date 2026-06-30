日圓貶破40年新低 日本財相稱準備採取行動

日本財務大臣片山皋月今天表示，在日圓兌美元跌至40年新低後，當局已準備好採取「適當行動」。

法新社報導，日圓近年持續走貶，受中東戰爭及美日利差影響，近期貶值壓力再度加劇。

日媒報導，片山皋月表示，日本「將視必要情況，隨時採取適當行動」。

片山皋月這番言論是在向市場發出訊號，表明日本在上個月動用逾700億美元（約新台幣2.2兆元）進行干預後，仍隨時準備出手支撐匯率。

日圓昨天在倫敦外匯市場一度跌破161.96日圓兌1美元，創1986年以來新低。亞洲交易市場今天日圓兌美元一度貶至162.40日圓，隨後回升至162.17日圓。