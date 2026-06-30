快訊

甜到爆！日圓兌美元失守162關卡 國銀曝未來走勢

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

MLB／鄭宗哲敲安、跑回1分 連4場先發紅襪都贏球

聽新聞
0:00 / 0:00

還會多低？日圓兌美元貶破162價位 40年來首見 市場慎防干預

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日圓兌美元匯率30日盤中貶破162日圓價位，為40年來首見。路透
日圓兌美元匯率30日盤中貶破162日圓價位，為40年來首見。路透

日圓兌美元匯率30日盤中貶破162日圓價位，為40年來首見，也使日本當局將干預匯市的預期更加濃厚。

日圓兌美元30日一度貶值0.3%，報162.40日圓兌1美元，不僅跌破東京當局2024年7月進場時觸及的161.95價位，更是1986年12月以來首度貶破162水準。

日圓上次貶破162價位時，世界情勢也截然不同，日本資產泡沫還在形成，在美國推動達成貨幣協定後，日圓處於持續好幾年的升值行情。

如今，日圓貶值，提振出口商獲利，帶動日股屢創歷史新高，但進口成本也隨之飆升，特別是以美元計價的石油和天然氣進口，並且推升通膨，可能削弱首相高市早苗政府的支持率。

日本銀行（央行）6月16日上調基準利率至1%，為1995年以來最高水平，但投資人預期聯準會（Fed）將維持鷹派立場，限制了這次升息的影響有限。

日圓

延伸閱讀

甜到蛀牙！日圓匯率短暫觸及近40年來低點 暫不見日本政府動作

日圓兌美元匯率 元大投信評估短線匯價在158至163區間

台幣戲劇性反轉…央行進場干預 匯價中止連三黑

AI投資增長與升息循環並行 日本多重資產迎來新契機

相關新聞

Pokémon GO玩家上傳300億張實景掃描 恐成美軍無人機AI訓練工具

人氣手機遊戲《Pokémon GO》的玩家要注意！許多人為了獲得遊戲獎勵，可能都曾參與「補給站實景掃描」（PokéStop Scan），而全球玩家主動上傳並授權使用的影像，至今據稱已累積高達300億張。

大摩上調台積電目標價至2,888元 看多理由曝光

根據彭博資訊報導，摩根士丹利分析師將台積電（2330）目標價上調12%，至每股2,888元，理由是看好營收與定價展望。大摩也預期，台積電將在下月財報會議上，上調今年的營收財測與資本支出指引。

還會多低？日圓兌美元貶破162價位 40年來首見 市場慎防干預

日圓兌美元匯率30日盤中貶破162日圓價位，為40年來首見，也使日本當局將干預匯市的預期更加濃厚。

金價又摜破4,000美元 連四個月下跌累計猛摔25%

國際金價走弱，現貨價格再度跌破每英兩4,000美元關卡，本月可能連續第四個月收黑，因市場對中東局勢的不確定性逐漸消退，焦點轉向美國聯準會可能升息以抑制通膨的展望。

美新關稅效應發酵！馬士基上修財測 獲利估多10億美元

馬士基（AP Moller-Maersk）看好全球貨櫃航運需求持續升溫，周一（30日）宣布上調2026年財測。受美國即將實施新一輪關稅影響，美國進口商加速向中國提前拉貨，帶動遠東航線需求與運價攀升，公司預估全年獲利將至少比先前預期高出10億美元。

大摩猛砍油價預估 三大理由曝光 估布蘭特明年跌至70美元

摩根士丹利調降原油價格預測，原因是荷莫茲海峽恢復原油運輸的速度比預期快，加上美國供應強勁、以及中國大陸需求疲弱，使得全球原油市場出現供應過剩的風險提高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。