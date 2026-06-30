Pokémon GO玩家上傳300億張實景掃描 恐成美軍無人機AI訓練工具

人氣手機遊戲《Pokémon GO》的玩家要注意！許多人為了獲得遊戲獎勵，可能都曾參與「補給站實景掃描」（PokéStop Scan），而全球玩家主動上傳並授權使用的影像，至今據稱已累積高達300億張。

不過，這些影像如今被質疑，可能被用來建立現實世界的空間模型，甚至間接成為美軍無人機AI系統的訓練工具，引發外界對民用資料軍事化的疑慮。

300億張實景影像 化身AI空間模型

《Pokémon GO》自2016年推出後，全球下載次數早已突破8億次，成為最受歡迎的AR（擴增實境）遊戲之一。據稱，全球玩家主動上傳的現實環境影像，至今已累積高達300億張。

玩家當初多半是為了獲得遊戲道具，並在主動授權後，上傳補給站周邊環境的立體掃描紀錄。不過，這些大量影像資料的用途，如今引發國際關注。

據了解，《Pokémon GO》開發商Niantic於2025年，將旗下遊戲業務以35億美元出售給由沙烏地阿拉伯資本支持的遊戲公司Scopely。

攜手美軍承包商 無GPS也能精準導航？

真正引發爭議的，是由Niantic分拆成立的Niantic Spatial，於2025年12月宣布與美國國防科技公司Vantor簽署合作協議。

Vantor主要研發軍用無人機使用的空間感測及導航軟體，相關產品據稱已獲部分國家軍方採用。

此次雙方合作，引發外界擔憂，是否可能利用玩家提供的資料，訓練能夠辨識現實世界3D空間的AI模型，讓軍用無人機即使在沒有GPS訊號的複雜環境中，仍可透過視覺辨識進行導航、定位及協同作戰。

據報導，Vantor已於今年2月取得美軍相關計畫，將提供配套訓練軟體，合約金額上限達2.17億美元。

企業澄清：未直接移交玩家原始資料

面對外界質疑「將民用資料軍事化」，Niantic與Vantor對媒體澄清，雙方並未將玩家上傳的原始掃描照片或資料，直接交給國防企業使用。

相關影像僅由Niantic內部用於訓練自家的基礎AI模型，合作方取得的並非玩家上傳的原始內容。

業者也強調，實景掃描功能須由玩家自願開啟，資料上傳及授權方式均符合當時的使用者服務條款與隱私權政策。

專家批「免費的最貴」 玩家恐淪為「可販售的商品」

儘管業者極力撇清，產業人士與專家仍對此表達高度憂慮。科技政策智庫「數位權益觀察組織」政策主管湯姆．薩爾斯頓（Tom Sulston）直言，即使業者訂有使用者協議，但絕大多數玩家在玩遊戲時，根本不可能仔細閱讀或完全理解內容密密麻麻的法律條款。

他指出，外界必須認清，許多免費軟體服務從未真正將使用者視為消費者，而是把使用者及其產生的資料，當成可以出售的商品。

雪梨大學AI、信任與治理中心研究員羅布．尼科爾斯博士（Dr. Rob Nicholls）也警告，相關疑慮並非危言聳聽。過去健身App「Strava」就曾因公開使用者的運動軌跡資料，意外暴露多國機密軍事基地的位置。

因此，Niantic當初從使用者取得的原始掃描照片及資料，未來究竟可能被用於哪些用途，確實令人擔憂。

延伸閱讀：

日52歲男信AI建議裸辭 求職僅3公司給面試 轉行人工大減極後悔

玩Pokémon GO寶可夢遇劫！七旬婦遭搶袋跌傷 外賣員犯案即日被捕

文章授權轉載自《香港01》