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台積電ADR勁揚超過5% 聯電、日月光也大漲
台股ADR周一（22日）隨費城半導體指數反彈勁揚，台積電ADR收盤大漲5.26%，報每股455.10美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,899.90元，較台北交易股票溢價率達22.36%。
聯電、日月光ADR也大漲接近5%。
道瓊工業指數29日收盤上漲306.63點，漲幅0.59%，收52,182.74點，創新高；標普500指數上漲86.41點，漲幅1.18%，收7,440.43點；那斯達克指數上漲522.53點，漲幅2.07%，收25,820.14點。
費城半導體指數勁揚506.09點，漲幅3.83%，報13,709.66點，從上周寫下的2025年4月以來最差單周表現反彈。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 671.13 +4.77 627.00 7.04
中華電 CHT 141.71 -1.02 142.00 -0.20
台積電 TSM 2,899.90 +5.26 2,370.00 22.36
聯電 UMC 171.02 +4.93 164.00 4.28
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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