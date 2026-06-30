台積電ADR勁揚超過5% 聯電、日月光也大漲

美國最高法院周一（29日）以5比4裁定，聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）在挑戰遭美國總統川普（Donald Trump）免職的訴訟期間，可暫時續任原職。但此項裁定並未對川普最終是否有權解除庫克或其他聯準會理事職務作出定論。

2026-06-30 05:48