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美股收盤／道瓊創新高、費半勁揚近4% 逢低買盤帶動科技股反彈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國股市周一（29日）收高，道瓊工業指數突破52,000點，創下收盤新高，周末美國和伊朗之間的敵對行動緩和，且主要科技股在近期遭遇拋售後上漲，因逢低買盤湧入。

道瓊工業指數29日收盤上漲306.63點，漲幅0.59%，收52,182.74點，創新高；標普500指數上漲86.41點，漲幅1.18%，收7,440.43點；那斯達克指數上漲522.53點，漲幅2.07%，收25,820.14點。

費城半導體指數勁揚506.09點，漲幅3.83%，報13,709.66點，從上周寫下的2025年4月以來最差單周表現反彈。

盈透證券高級經濟學家José Torres表示：「隨著投資者淡化對AI支出的擔憂，並增持美股科技七雄的股票，風險偏好在這個因假期縮短的交易周一展開時有所回升。」

南韓稍早公布一項針對晶片和資料中心的大規模投資計畫，規劃由三星電子和SK海力士等企業投資至少1,350兆韓元（8,800億美元）。AJ Bell投資總監Russ Mould表示，這項計畫將受到投資者「密切關注」。此前，三星電子和SK海力士股價下跌是上周科技股遭拋售的原因之一。

伊朗和美國談判團隊本周將前往卡達首都協商，但伊朗表示，尚未安排會晤。此前，雙方周末互射導彈，導致旨在結束這場已持續四個月戰爭的臨時停火受到考驗。

美國和伊朗6月17日簽署一份目標結束衝突的諒解備忘錄。根據該文件，雙方同意停止敵對行動並重新開放荷莫茲海峽。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「事實上，周末美國和伊朗之間發生敵對行動，並沒有對市場產生負面影響。」「市場著眼於未來，並為即將到來的財報季做準備。」

大多數標普500指數成分股企業將於7月中旬後開始公布第2季財報。

在標普500指數各類股中，通訊服務類股領漲。媒體和有線電視提供商Comcast上漲4.5%，此前該公司表示，計劃通過免稅剝離NBCUniversal和Sky，拆分為兩家獨立上市公司。

SpaceX跳漲7.2%，此前那斯達克表示，這家新上市公司將於7月7日被納入那斯達克100指數。Google母公司Alphabet收漲4.8%，以大漲迎接被納入道瓊工業指數成分股的首個交易日。

Peter Cardillo表示，季底作帳行情也可能幫助提振市場，即投資者買入某些股票，以使其投資組合看起來更佳。

加拿大皇家銀行資本市場將標普500指數12個月目標從7,900點上調至8,150點，理由是企業獲利強勁且宏觀背景具有支撐作用。

道瓊 美股

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