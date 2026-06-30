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航空業面臨碳權漲價
碳權即將陷入短缺，恐導致價格飆漲數倍，航空公司可能會增加數十億美元的額外成本。數據提供商MSCI碳市場研究指出，由於航空公司需求超過供應，碳權成本可能會在2035年前暴漲近七倍，達每公噸100美元。這將導致航空業在「國際航空業碳抵換及減量計畫」（Corsia）2024年到2035年實施期間，付出最高1,270億美元的碳權費用。
該計畫旨在幫助航空業達成「碳中和」，要求阿聯、美國和英國等至少130個參與國的航空公司，若旗下國際航線的碳排較2019年水準高出85%以上，必須購買碳權加以抵銷。
MSCI碳市場表示，減碳計畫實施期間，阿聯酋航空可能付出最多費用，高達80億美元，相當於去年營業利益的兩成。卡達航空和聯合航空也將分別付出60億和50億美元，相當於兩公司去年營收的26%和8%。
阿聯酋之所以預期碳權需求最高，是因為該公司專注途經杜拜的長途航班。其他碳權需求前十大航空公司包括土耳其航空、新加坡航空、英國航空、大韓航空、國泰航空和美國航空。碳權來自於護林或森林復育等減少或消除碳排計畫，但缺乏符合資格的計畫導致供應面臨受限，推升了碳權價格。
碳數據提供商Sylvera副總裁拉騰布瑞表示，「航空公司過去一直以為，碳權就像其他資源，例如水，價格穩定，有需要就可取得。但Corsia的情況恰恰相反」。
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