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Rocket Lab 收購衛星通訊商

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

太空公司Rocket Lab 29日宣布將以現金加股票方式，收購衛星通訊服務供應商Iridium，交易價值約80億美元。是太空商業近年規模最大的合併案之一，讓Rocket Lab取得衛星群和無線通訊資源，與SpaceX競爭。

根據交易條件，Iridium股東每持有一股將獲得27美元現金，加Rocket Lab股票，合計價值約每股54美元。交易預定2027年年中完成。

SpaceX拓展衛星通訊事業積極爭取消費者和政府客戶，讓想與之競爭的公司壓力很大，業界因而出現一波合併潮，增強實力。先前多家衛星公司找到合併夥伴，像是Globalstar在4月同意併入亞馬遜（Amazon）旗下。

經由這次收購，整合了Rocket Lab 的火箭發射業務、衛星製造能力，以及Iridium的全球L波段衛星通訊網路。L波段是已取得授權的無線電頻譜資源，擁有超過250萬名用戶。Iridium的客戶涵蓋政府、國防、航空、海運及商業市場等多個領域。

太空 亞馬遜

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