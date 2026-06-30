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美狂蓋資料中心 加劇通膨

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

儘管美國總統川普的貿易戰已經平息，汽油價格也終於回落，但大規模的人工智慧（AI）資料中心建設，正開始推高從智慧手機到電費在內的各類價格，並引發新一波通膨。

FactSet訪調的分析師預估，全球五大超大規模雲端供應商（字母、亞馬遜、Meta、微軟甲骨文），今年資本支出將達7,410億美元，較去年激增近75%。哥倫比亞大學經濟學家范紐沃博格（Stijn van Nieuwerburgh）表示，依據已公布和計劃中的開發項目估算，到2032年底，AI建設相關支出可能攀抵約8兆美元，是紐約市房地產市場價值的近五倍。

在此龐大需求下，許多用於AI的物資正在漲價，而由於這些物資的用途不限於AI，漲價情況正波及更廣泛的經濟領域，包含使用記憶體和儲存晶片的多種消費性電子產品。任天堂、微軟和Sony均已調漲旗下遊戲主機價格；蘋果公司日前也調漲包含iPad和Mac在內的多項商品。

通膨數據已開始反映物價壓力。美國勞工部數據顯示，5月電腦軟體與配件的消費者物價指數（CPI）年增約15%，批發電子零組件與配件則年增27%。除了晶片，資料中心建設和營運所需的許多其他物資，也廣泛運用於整體經濟，恐推高各類企業成本，成本最後可能轉嫁消費者。

此外，高盛經濟學家預測，到2030年底，資料中心電力需求將達全美需求增量的近半，並因此估計，消費者電價今、明兩年將各漲約6%。

美國商務部25日公布聯準會（Fed）青睞的通膨指標個人消費支出（PCE）數據，5月核心PCE平減指數年增3.4%，寫近三年新高。Fed通膨率目標為2%，已五年多未曾出現。

Everscore ISI策略師指出，相較於去年的關稅和今年的燃料價格飆升，AI建設對價格的影響在根本上可能不同。

關稅和油價波動均屬一次性衝擊，只會暫時導致價格上漲，但AI對需求的衝擊，恐怕會持續數年。

然而，經濟學家並不認為AI建設會引發美國在疫情解封後的通膨狂飆，且智慧手機和遊戲等商品，僅占民眾每年支出的一小部分。根據勞工部，電費也只占消費者支出的2.5%左右。

亞馬遜 微軟 甲骨文

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