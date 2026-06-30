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29兆美元主權基金 搬風

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

根據景順（Invesco）最新公布的年度調查報告，管理高達29兆美元資產的主權財富基金與各國中央銀行，因為地緣政治劇烈變化與股市過度集中而重新調整其投資策略，計劃將更多資金轉移到私募市場和能源資產，同時對美元前景發出警訊。

這項針對90家主權財富基金與54家央行的投資意向調查顯示，在關稅戰、航運通道受阻、烏克蘭戰爭與中東戰事持續等多重壓力之下，機構投資人日益重視分散風險，建構「經得起衝擊且能維持運作」的投資組合。大約有80%的受訪機構認為，能源安全與能源轉型基礎設施，是增強其投資組合韌性的最可靠投資選擇。2026年基礎設施類資產已占主權財富基金總資產的9%。

根據這份報告，股市高度集中及對國家安全的擔憂還促使主權財富基金轉向非上市資產，約三分之一的主權財富基金計劃在2026年增加對私募信貸、私募股權和基礎設施資產的配置，而近五分之一的基金則希望減少對股票的投資。這項轉變是AI快速發展正在重塑金融市場的最新例證，大型投資人正從高度集中的股市撤出，轉而押注資料中心以及為其供電所需的能源基礎設施。

景順研究主管瓊斯（Benjamin Jones）表示，「在通膨衝擊、地緣政治碎裂化、市場集中度日益提高環境下，投資人正重新審視過去對分散風險的假設，改為打造能承受更多不同情境的投資組合」。他說，資產正在轉向基礎設施與私募信貸。

近年來，債券與股票的正向連動關係，削弱了債券過去作為分散風險工具的功能，更多機構將資金轉進高流動性資產與實體資產。

另外，61%的受訪央行認為，美國的龐大債務將削弱美元長期作為全球準備貨幣的地位，遠高於2024年的20%。儘管伊朗戰爭推動美元今年升值約3%，但分析師認為，美國的政策不確定性與高負債仍可能使美元長期走弱。

主權基金 基金 中東

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