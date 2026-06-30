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美韓投資人瘋狂開槓桿 股市危險訊號

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
從南韓到美國，投資人極度熱中於透過融資借款與槓桿型基金放大股票報酬，可能增添股市波動性。（路透）
從南韓到美國，投資人極度熱中於透過融資借款與槓桿型基金放大股票報酬，可能增添股市波動性。（路透）

南韓到美國，投資人極度熱中於透過融資借款與槓桿型基金來放大股票報酬。這對股市而言，或許是個危險訊號。

美國媒體引述美國金融業監管局（FINRA）數據，在5月，美國投資人向券商借錢買證券的融資餘額較去年同期暴增54%，達1.4兆美元高。同時，可將標的股票每日漲跌幅放大兩倍或三倍的高風險槓桿型ETF也正快速成長，與它們相關的選擇權交易同樣日益熱絡。

在南韓，大量槓桿引發的風險上周浮現，此前急於槓桿加碼半導體股的投資人充斥股市，結果韓股劇烈震盪，觸發熔斷機制。隨著悲觀情緒蔓延至美股、衝擊AI相關股票，一群投資人與分析師開始警告，美國市場槓桿累積程度同樣令人擔憂。

Nationwide投資管理部門首席市場策略師哈克特表示：「有人抱著買樂透的心態，用融資去買槓桿ETF的選擇權，等於堆疊三層或四層槓桿。」

從避險基金到線上券商Robinhood的年輕散戶，今年都大舉湧入槓桿ETF。根據FactSet資料，3月30日至6月3日期間，這類基金的資產規模幾乎翻倍，達到創紀錄的2,200億美元。

最受歡迎的槓桿基金產品主要追蹤科技股、半導體股指數，及特斯拉、輝達和近期上市的SpaceX等個股。

隨投資人湧入大型科技股，這類槓桿型ETF吸引力顯而易見：既然單一股票槓桿ETF能提供兩倍曝險，為何只持有馬斯克的SpaceX股票？又例如美光暴漲300%的晶片行情固然驚人，但Direxion三倍做多半導體ETF自3月底至6月底卻飆升約700%，看來更加誘人。

不過，買進槓桿基金的風險同樣顯著：若標的股票下跌30%，連動的槓桿型ETF可能暴跌90%。舉例來說，在6月5日，熱門的三倍槓桿半導體ETF單日暴跌31%，跌幅是其追蹤指數的三倍。但華爾街認為，更大的問題正在浮現：這些基金以及其他形式的槓桿，不僅影響投資人本身，也開始改變個別股票的交易行為。

Barclays分析師估計，為了因應大量新資金流入，槓桿基金自3月底來已買進約3,000億美元與個股及指數連動的衍生性商品。這些買盤又進一步刺激造市商買進現股，以避險他們所發行衍生性商品的曝險部位。

然而，一旦股價下跌，槓桿基金資產縮水，就不得不降低持股曝險；而這又可能進一步壓低股價。如果這些部位必須在短時間內被迫平倉，這種循環有可能迅速演變成一波沉重的拋售。

韓股 南韓 美股

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