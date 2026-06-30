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百度旗下 崑崙芯估值1.6兆

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
晶片示意圖。（路透）
晶片示意圖。（路透）

百度旗下AI晶片子公司「崑崙芯」據報正籌備赴港上市，目標估值高達500億美元（約新台幣1.6兆元）。報導指，有意參與首次公開募股（IPO）的投資人，被要求先購買崑崙芯的晶片，採購金額須達到其計劃認購IPO股份金額的三至七倍。

路透日前報導，TikTok母公司字節跳動正考慮採用百度崑崙芯晶片。另有知情人士透露，騰訊已是崑崙芯客戶。

崑崙芯成立於2011年，原為百度內部AI晶片研發部門，後來轉為獨立營運，但百度仍保有控股權。目前崑崙芯主要向百度供應晶片，近兩年也逐步擴大對外銷售。百度今年1月曾表示，崑崙芯已向香港交易所秘密提交上市申請，為分拆並單獨上市鋪路。5月7日正式啟動上交所科創板的上市輔導程序。

報導指出，在北京推動晶片與人工智慧企業上市、強化科技自主的背景下，今年大陸境內科技企業IPO可望創下2023年以來最強表現。美中科技競爭升溫，也使大陸加快扶持本土AI與半導體企業。

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