甜到蛀牙！日圓匯率短暫觸及近40年來低點 暫不見日本政府動作

日圓匯率29日短暫觸及近40年來最低水準，達1美元兌161.96日圓，為1986年12月來首見。

這個價位也跌破2024年7月日本先前為提振匯率而干預匯市時所觸及的161.95。

彭博分析師表示，目前暫時尚未看到日本官方有任何動作，讓人感覺日本決策官員或許正在押注，隨著能源價格回跌，日圓貶勢將獲得緩和。由於美國實質利率居高不下助升美元，日圓貶勢一直無法獲得緩和，加上4月的干預市場失敗，也讓東京當局如今難以推行下一步措施。

雖然市場可能會更樂見日本銀行（央行）利用調升利率來打擊日圓貶勢，而非更多干預，但顯然日銀無意選擇這個路線。除非日本再次進場干預，或美國實質利率出現重大變化，否則市場顯然會很樂意測試日圓的底線。