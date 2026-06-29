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美股早盤／美光、SanDisk下殺 但三大指數上揚、台積電ADR漲2%
美股29日早盤上漲，科技股在經歷上周的激烈振盪後回漲，同時投資人也在評估美國和伊朗停止互相攻擊所帶來的效應。道瓊工業指數早盤上漲237點，或0.5%；標普500和那斯達克指數則分別上漲0.8%和1.3%；費城半導體指數漲0.8%；台積電ADR漲2%。
在經歷上周整個類股上下擺盪後，投資人本周開市密切關注科技股。SpaceX早盤上漲2%，因那斯達克上周宣布，這家馬斯克的衛星公司下月將快速納入那斯達克100指數。Meta、Alphabet和亞馬遜也分別上漲約2%。
同時，在Comcast宣布將把其媒體和科技事業分拆為兩家公開上市公司後，該公司早盤也大漲近10%。這項分拆預計將在一年內完成。
但在記憶體股部分，美光大跌3.9%，SanDisk也大跌4.3%。美國消費者不滿記憶體價格飆漲，對三星電子、SK海力士、美光提出集體訴訟，並要求賠償。
美國和伊朗在經歷過上周末的互相軍事攻擊、威脅推翻旨在中止雙方衝突的和平協議後，28日同意了停止敵對行動，讓商船得以自由通過荷莫茲海峽。
一名美國官員28日向CNBC表示，「雙方計劃繼續就合作備忘錄（MOU）的各方面進行技術性協商。兩邊將會暫時停火，讓船隻能自由通行」。
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