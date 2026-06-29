AI搶飯碗…英美菸草集團宣布裁員20% 9000個職位受影響

美股29日早盤上漲，科技股在經歷上周的激烈振盪後回漲，同時投資人也在評估美國和伊朗停止互相攻擊所帶來的效應。道瓊工業指數早盤上漲237點，或0.5%；標普500和那斯達克指數則分別上漲0.8%和1.3%；費城半導體指數漲0.8%；台積電ADR漲2%。

2026-06-29 21:50