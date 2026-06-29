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AI搶飯碗…英美菸草集團宣布裁員20% 9000個職位受影響

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導
圖為位於英國倫敦的國際菸草巨擘英美菸草集團總部。路透
圖為位於英國倫敦的國際菸草巨擘英美菸草集團總部。路透

英國英美菸草集團今天表示，為推動內部人工智慧（AI）轉型計畫，以削減成本，提升獲利能力，並因應監管挑戰及新產品上市延宕等情況，集團計劃裁減約20%的員工人數。

路透社報導，總部位於英國倫敦的國際菸草巨擘英美菸草集團（British American Tobacco）表示，將裁減5500個職位，另將3500個職位轉移至包括埃森哲（Accenture）等第三方公司，總計9000個職位受到影響。

不過，這次的重組規畫不包括美國業務。美國是英美菸草最大的市場。

這項撙節成本計畫預計在2027年前，每年省下5億英鎊的目標，並於2028年前，達到每年撙節6億英鎊（約新台幣252億8000萬元）的目標。

旗下擁有鴻運（Lucky Strike）和登喜路（Dunhill）等品牌的英美菸草集團，近年來營收及獲利成長乏力，未能達標，甚至僅勉強達到本身的目標，令部分投資人感到失望。

英美菸草今天股價盤初一度挫跌1.3%。

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