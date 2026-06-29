「造山者」瑞士巴塞爾上映 台灣晶片奇蹟驚艷全球

台灣駐瑞士代表處於28日在瑞士德語區巴塞爾，舉辦「造山者」紀錄片放映會，吸引瑞士及鄰國德法台僑及國際友人共同出席觀影，深入了解台灣創建晶片王國的艱辛過程與傳奇際遇，國民外交成功出擊。

放映會於當地時間28日下午在瑞士巴塞爾城市劇院（Stadtkino Basel）舉行，共逾60名觀眾到場支持。

駐瑞士代表王思為致詞表示，這部紀錄片忠實展現台灣社會巨變的過程，不僅從威權統治逐漸轉型為自由民主社會，經濟結構也轉向工業生產，並奠定當前高科技優勢的重要基礎。

王思為指出，由於台灣國際地位的特殊性，台灣人民自覺需更加勤奮認真，為自己爭取生存與發展空間，終而創建晶片王國美譽。王思為也向在場關心台灣的國人及瑞士友人說明，在地緣政治變局中，台灣會持續與國際民主夥伴合作，強化經貿韌性，提升國防戰力，致力維護印太區域的和平與穩定。

僑民Shierley表示，大學畢業後的第一份工作就是與台積電相關，「20多年前，無法想像我們和心愛的故鄉篳路藍縷一起走了這麼遠」。此次能在瑞士藉由「造山者」台灣晶片崛起的故事介紹台灣，看見台灣人民的堅韌與努力，讓外國親友深刻認識台灣，這是難得機會。

來自西班牙的Apostolos表示，外人一般只看見台灣因晶片戰而國際能見度提升，並不知原來台灣晶片崛起的故事要從1970年代講起。從造山者一片，細細說來的故事，讓觀眾對台灣人民勤奮與愛國的態度感到敬佩，堅強的國力並非一朝一夕可成就的，台灣是一個值得世界尊敬的國家。

映後茶會中，觀眾討論十分熱烈，關注半導體產業發展與台灣的未來，迴響踴躍，並認為「造山者」是一部很有意義的紀錄片，讓世界看見台灣。