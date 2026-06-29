快訊

鄭英耀請假缺席教委會？教育部發聲了：已獲召委同意請假

美光代理商遭檢調搜索調查？青雲公告說明：對財務業務無重大影響

市場盯台積電7月中旬法說 全球半導體與台股風向球

聽新聞
0:00 / 0:00

「造山者」瑞士巴塞爾上映 台灣晶片奇蹟驚艷全球

中央社／ 蘇黎世29日專電

台灣駐瑞士代表處於28日在瑞士德語區巴塞爾，舉辦「造山者」紀錄片放映會，吸引瑞士及鄰國德法台僑及國際友人共同出席觀影，深入了解台灣創建晶片王國的艱辛過程與傳奇際遇，國民外交成功出擊。

放映會於當地時間28日下午在瑞士巴塞爾城市劇院（Stadtkino Basel）舉行，共逾60名觀眾到場支持。

駐瑞士代表王思為致詞表示，這部紀錄片忠實展現台灣社會巨變的過程，不僅從威權統治逐漸轉型為自由民主社會，經濟結構也轉向工業生產，並奠定當前高科技優勢的重要基礎。

王思為指出，由於台灣國際地位的特殊性，台灣人民自覺需更加勤奮認真，為自己爭取生存與發展空間，終而創建晶片王國美譽。王思為也向在場關心台灣的國人及瑞士友人說明，在地緣政治變局中，台灣會持續與國際民主夥伴合作，強化經貿韌性，提升國防戰力，致力維護印太區域的和平與穩定。

僑民Shierley表示，大學畢業後的第一份工作就是與台積電相關，「20多年前，無法想像我們和心愛的故鄉篳路藍縷一起走了這麼遠」。此次能在瑞士藉由「造山者」台灣晶片崛起的故事介紹台灣，看見台灣人民的堅韌與努力，讓外國親友深刻認識台灣，這是難得機會。

來自西班牙的Apostolos表示，外人一般只看見台灣因晶片戰而國際能見度提升，並不知原來台灣晶片崛起的故事要從1970年代講起。從造山者一片，細細說來的故事，讓觀眾對台灣人民勤奮與愛國的態度感到敬佩，堅強的國力並非一朝一夕可成就的，台灣是一個值得世界尊敬的國家。

映後茶會中，觀眾討論十分熱烈，關注半導體產業發展與台灣的未來，迴響踴躍，並認為「造山者」是一部很有意義的紀錄片，讓世界看見台灣。

晶片 半導體 瑞士

延伸閱讀

蔡英文赴義大利參與全球女性領袖峰會 獲邀進義國國會跨黨派交流

林佳龍率經貿團訪米蘭 見證台灣供應鏈向世界延伸

「魔女宅急便」全球首演選在台灣！珍貴彩排畫面曝光「限定造景曝光」

魯汶台灣文化日 地方團體分享離島生活與地緣情勢

相關新聞

北京加碼制裁日本…20家企業再遭出口管制 日本政府抗議並要求撤回

中國商務部今天宣布增列20家日本企業或團體到軍民兩用貨品出口管制名單。日本政府發言人木原稔就此表示，「感到極為遺憾，已經...

傳晶圓清洗用CO2供給吃緊 三星/SK海力士急搶購

南韓消息傳出，清洗先進晶圓所需的高純度二氧化碳（CO2）供給吃緊。目前尚未影響三星電子和SK海力士生產，但兩家公司加價搶購，仍難以取得。業界估計，短缺情況可能持續到年底。

大摩：GlassBridge 兩年內對光收發模組影響有限

針對上周康寧發布的GlassBridge玻璃光學互連組件，摩根士丹利29日於報告中表示，GlassBridge 對現有的光纖陣列單元 (FAU) 供應商而言，確實是一項潛在的顛覆性技術，不過預期在未來1到2年內，對光收發模組公司的影響有限。

三星、SK海力士砸5,180億美元擴產 因較預期保守Kospi跌幅收斂

南韓總統府周一公布大規模科技投資計畫，三星電子和SK海力士各興建兩座晶圓廠，總投資額達800兆韓元（約5,180億美元）。南韓股市Kospi由重挫3.4%收斂為小跌。

三星、SK海力士領軍大投資 未來十年新增投資將高達2,000兆韓元

南韓周一正式公布鞏固科技強國地位的遠大計畫，由三星電子和SK海力士領軍，將大舉投資記憶體晶片、資料中心和機器人。

美新關稅逼企業提前備貨 海運貨櫃運價已漲至紅海危機以來最高

受到企業趕在美國新一波關稅上路前備貨影響，海運運費已漲至兩年前紅海危機以來最高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。