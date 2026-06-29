有沒有AI明星差很大！前十上市公司市值占比台韓大升 陸、印度縮減

因為欠缺人工智慧（AI）明星公司，中國大陸、印度和香港股市的前十大公司市值占比，都比一年以前下降。而有AI明星加持的台灣與南韓股市，前十大上市公司的市值占比提高，台灣由49.04%增為55.5%，南韓更是由33.55%大幅上升至65.10%。

彭博資訊彙整的資料顯示，中國大陸和印度兩個股市，市值前十大的公司，目前占其股市總市值的比重都只在19%左右。對比一年前，這個占比在陸股是26.31%，印度股市是22.1%。香港則一向是大型企業集中度最低的市場，前十大上市公司的市值占比由一年前的10%略降至現在的9.8%。

與AI供應鏈密切相關、由少數企業主導的股市，近年來大幅上漲。台灣加權股價指數主要受晶片製造龍頭台積電股價推升，今年已上漲54%；南韓Kospi指數則受高頻寬記憶體（HBM）領導廠商SK海力士與三星電子帶動，大約已漲一倍。

台積電、三星、SK海力士等企業，在AI熱潮成為焦點關鍵供應商之前，對本國股市的影響力就已經很大，現在力量又再持續擴大。

在亞洲市場中，印度股市在AI競賽中的落後，特別顯著。印度Nifty 50指數今年下跌約8%，成分股有信實工業（Reliance Industries）、 HDFC Bank等傳統大型企業，以及塔塔顧問服務公司（TCS）、Infosys等印度科技龍頭。但是，這些印度科技公司目前核心業務仍以傳統軟體服務為主，而這類商業模式如今普遍被認為容易受到AI技術衝擊。

不過，股市表現不那麼集中在AI題材，比較多元化，有其好處。一旦投資人認為AI過熱，開始轉向具有多元產業獲利能力的市場，印度市場反而可能提供較高的穩定性。

PL Capital資產管理主管兼基金經理人Siddharth Vora就表示，在市場出現劇烈修正時，印度股市雖不能免疫，但「較低的市場集中度、國內流動性，以及更寬廣的企業獲利基礎，將可能帶來相對較強的抗跌能力」。

陸股也因市場參與範圍較廣，新加坡Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana預測，中國大陸股市今年仍可望維持正報酬。滬深300指數今年至今漲幅約5%。