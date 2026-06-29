快訊

鄭英耀請假缺席教委會？教育部發聲了：已獲召委同意請假

美光代理商遭檢調搜索調查？青雲公告說明：對財務業務無重大影響

市場盯台積電7月中旬法說 全球半導體與台股風向球

聽新聞
0:00 / 0:00

有沒有AI明星差很大！前十上市公司市值占比台韓大升 陸、印度縮減

經濟日報／ 編譯／黃淑玲
台股因為有台積電這顆AI明星，加權股價指數今年已漲54%。路透
台股因為有台積電這顆AI明星，加權股價指數今年已漲54%。路透

因為欠缺人工智慧（AI）明星公司，中國大陸印度香港股市的前十大公司市值占比，都比一年以前下降。而有AI明星加持的台灣與南韓股市，前十大上市公司的市值占比提高，台灣由49.04%增為55.5%，南韓更是由33.55%大幅上升至65.10%。

彭博資訊彙整的資料顯示，中國大陸和印度兩個股市，市值前十大的公司，目前占其股市總市值的比重都只在19%左右。對比一年前，這個占比在陸股是26.31%，印度股市是22.1%。香港則一向是大型企業集中度最低的市場，前十大上市公司的市值占比由一年前的10%略降至現在的9.8%。

與AI供應鏈密切相關、由少數企業主導的股市，近年來大幅上漲。台灣加權股價指數主要受晶片製造龍頭台積電股價推升，今年已上漲54%；南韓Kospi指數則受高頻寬記憶體（HBM）領導廠商SK海力士與三星電子帶動，大約已漲一倍。

台積電、三星、SK海力士等企業，在AI熱潮成為焦點關鍵供應商之前，對本國股市的影響力就已經很大，現在力量又再持續擴大。

在亞洲市場中，印度股市在AI競賽中的落後，特別顯著。印度Nifty 50指數今年下跌約8%，成分股有信實工業（Reliance Industries）、 HDFC Bank等傳統大型企業，以及塔塔顧問服務公司（TCS）、Infosys等印度科技龍頭。但是，這些印度科技公司目前核心業務仍以傳統軟體服務為主，而這類商業模式如今普遍被認為容易受到AI技術衝擊。

不過，股市表現不那麼集中在AI題材，比較多元化，有其好處。一旦投資人認為AI過熱，開始轉向具有多元產業獲利能力的市場，印度市場反而可能提供較高的穩定性。

PL Capital資產管理主管兼基金經理人Siddharth Vora就表示，在市場出現劇烈修正時，印度股市雖不能免疫，但「較低的市場集中度、國內流動性，以及更寬廣的企業獲利基礎，將可能帶來相對較強的抗跌能力」。

陸股也因市場參與範圍較廣，新加坡Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana預測，中國大陸股市今年仍可望維持正報酬。滬深300指數今年至今漲幅約5%。

AI 印度 中國大陸 香港 南韓

延伸閱讀

基金特蒐／亞太成長基金 分批進場

韓股一度下跌逾3%後跌幅收斂 市場評估三星、SK海力士鉅額投資消息

三星、SK海力士砸5,180億美元擴產 因較預期保守Kospi跌幅收斂

AI投資熱帶動 香港股權發行市場鬧熱滾滾 有助鞏固國際金融中心地位

相關新聞

北京加碼制裁日本…20家企業再遭出口管制 日本政府抗議並要求撤回

中國商務部今天宣布增列20家日本企業或團體到軍民兩用貨品出口管制名單。日本政府發言人木原稔就此表示，「感到極為遺憾，已經...

傳晶圓清洗用CO2供給吃緊 三星/SK海力士急搶購

南韓消息傳出，清洗先進晶圓所需的高純度二氧化碳（CO2）供給吃緊。目前尚未影響三星電子和SK海力士生產，但兩家公司加價搶購，仍難以取得。業界估計，短缺情況可能持續到年底。

大摩：GlassBridge 兩年內對光收發模組影響有限

針對上周康寧發布的GlassBridge玻璃光學互連組件，摩根士丹利29日於報告中表示，GlassBridge 對現有的光纖陣列單元 (FAU) 供應商而言，確實是一項潛在的顛覆性技術，不過預期在未來1到2年內，對光收發模組公司的影響有限。

三星、SK海力士砸5,180億美元擴產 因較預期保守Kospi跌幅收斂

南韓總統府周一公布大規模科技投資計畫，三星電子和SK海力士各興建兩座晶圓廠，總投資額達800兆韓元（約5,180億美元）。南韓股市Kospi由重挫3.4%收斂為小跌。

三星、SK海力士領軍大投資 未來十年新增投資將高達2,000兆韓元

南韓周一正式公布鞏固科技強國地位的遠大計畫，由三星電子和SK海力士領軍，將大舉投資記憶體晶片、資料中心和機器人。

美新關稅逼企業提前備貨 海運貨櫃運價已漲至紅海危機以來最高

受到企業趕在美國新一波關稅上路前備貨影響，海運運費已漲至兩年前紅海危機以來最高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。