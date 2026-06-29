美伊傳同意停止互相攻擊 亞股普遍收漲

美國與伊朗在上周末交火，令雙方脆弱的停火協議再度受到質疑，但隨後美伊傳出同意停止互相攻擊的消息，亞洲股市今天普遍收漲，國際油價小幅走高。

法新社報導，市場預期美伊將敲定協議，結束雙方衝突並重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但談判過程仍充滿緊張。雙方在近日交火，干擾荷莫茲海峽的航運，引發市場擔憂伊朗可能再次封鎖海峽。

與此同時，投資人信心依然疲弱，因上周中東危機以及對人工智慧（AI）熱潮引發科技泡沫的疑慮，市場經歷雲霄飛車般走勢。

不過，美媒28日晚間引述美國高層官員報導，美伊雙方已同意停止互相攻擊，並計畫於30日在卡達舉行下一輪會談。

亞洲股市今天普遍收漲，東京、香港、上海、雪梨、威靈頓、台北、馬尼拉及曼谷股市上漲；首爾、孟買及雅加達走低。

國際油價上周回落至戰前水準後，今天再度走高，美國西德州中級原油（WTI）期貨上漲逾1%。