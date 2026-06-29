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韓擬藉17兆企業投資 打造半導體聚落蓋4記憶體晶片廠

中央社／ 首爾29日綜合外電報導

韓國產業通商部長部長金正官今天表示，政府擬透過高達800兆韓元（約新台幣17兆元）企業投資，在國內西南部地區打造全新半導體生產基地，預計將興建4座記憶體晶片廠。

韓聯社報導，韓國總統李在明（Lee Jae Myung）今天在青瓦台主持國家「大躍進」發表會，金正官在會中公布這項投資計畫。此投資計畫的目的在將光州及全羅道地區轉型為韓國第2個大型半導體聚落。

這項半導體投資要求晶片巨頭三星電子和SK海力士以及其他公司，在半導體、實體人工智慧（AI）和AI數據中心進行大規模投資。是政府3項「超大型計畫」的一部分。

半導體 晶片 SK海力士

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