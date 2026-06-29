大摩：GlassBridge 兩年內對光收發模組影響有限

針對上周康寧發布的GlassBridge玻璃光學互連組件，摩根士丹利29日於報告中表示，GlassBridge 對現有的光纖陣列單元 (FAU) 供應商而言，確實是一項潛在的顛覆性技術，不過預期在未來1到2年內，對光收發模組公司的影響有限。

大摩表示，早在2025年9月就有關於GlassBridge的消息傳出，並不是一項全新技術，而目前進入商轉的時間點也仍未確定，因此僅是讓部分因FAU而獲得高估值的公司股價產生波動，而對於光收發模組相關供應鏈，預計短期內不會有太大影響。

根據康寧發布的內容，GlassBridge是一個光纖到PIC (Fiber-to-PIC) 的連接器平台，能將光纖直接連接到光子積體電路 (PIC) 上。相較於傳統的光纖陣列單元 (FAU) 在光纖數量極高的情況下，組裝和擴展會變得非常複雜，GlassBridge透過提供基於晶圓、被動對準的技術，作為 FAU 的高階替代方法，能支援更高的密度、改善的可擴展性以及可拆卸的系統整合。