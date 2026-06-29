LINE雅虎推Agent i代理人 解讀意圖強化AI應用

日本資訊科技業者LINE雅虎公司今天舉辦年度技術盛會Tech-Verse2026，資深執行董事暨技術長朴懿彬表示，雖然全球人工智慧（AI）正以驚人速度演進，但日常生活中常態使用AI的比例僅16%，LINE雅虎正試圖填補這個落差，將日常AI體驗推進到下一個階段。

LINE雅虎公司（LY Corporation）在線上舉辦Tech-Verse 2026大會，由朴懿彬等主管進行的主題演講揭開序幕，會中介紹AI代理人新品牌「Agent i」構想，以及推動開發環境與組織轉型為AI前提的「AX」（AITransformation）相關策略。

朴懿彬說，Agent i主打擺脫傳統的關鍵字搜尋，改為直接解讀用戶的「意圖」。Agent i的本質是連結多個AI代理人，在用戶進行搜尋之前就提供所需的功能，為日常生活的各種場景傳遞最佳便利性。例如在LINE聊天室中，AI能自動偵測對話中的日期、協調行程，並直接同步至官方行事曆。

除了個人應用之外，LINE雅虎也推動商業領域的AI轉型，企圖將這股AI浪潮融入企業服務。LINE雅虎規劃推出「Agent i for Biz」與「LINE官方帳號AI模式」，將營運與數據分析功能開放給旗下超過1億個官方帳號。

朴懿彬強調，此舉能讓所有與LINE雅虎連結的企業推動數位轉型，運用LINE雅虎的微應用（Mini App）與官方帳號等優勢。

然而，網路巨頭要在既有生態圈推動全面AI轉型，勢必面對龐大的歷史包袱。朴懿彬坦言，在如同一張白紙的新創環境導入AI很容易，但LINE雅虎面對的是擁有30年歷史、支援超過100種語言的龐大既有系統，在大規模環境下推動AI轉型完全是兩回事。

她認為，傳統系統進行AI轉型的真正戰場不在於撰寫程式碼，而是在於企劃與設計階段。為了解決這項挑戰，LINE雅虎採取「系統、數據、人」三管齊下的策略，全面將傳統規格文件轉化為「AI可讀格式」，目前既有服務中已有20%的程式碼由AI自動生成。

為因應AI代理人深度參與企業基礎設施，LINE雅虎也正加速布局預計2030年完成全面遷移的私有雲平台「Flava」，朝向「AI原生雲」邁進。