靠退稅與折扣精打細算 亞馬遜會員日曝美消費力衰退

美國消費者在亞馬遜年度會員日（Prime Day）購物節期間累計消費逾264億美元，但專家指出，這波業績主要靠政府退稅與強力折扣苦撐，單筆訂單金額不增反減，曝消費力衰退隱憂。

路透社報導，今年度消費金額雖比去年同期成長9.3%，但零售專家認為主因在於高通膨壓力，另外是消費者趁著折扣期間，購買非必須、但耐用性較高的商品。

奧多比分析公司（Adobe Analytics）指出，各零售商在這次為期4天的亞馬遜（Amazon）購物節中祭出的強力折扣，成功讓消費者出手購買高單價商品，包括電子產品、玩具、家電與個人護理用品。這也代表各家零售商在年底購物季中，恐怕得持續祭出高額折扣，才能把商品賣出去。

投資研究機構CFRA Research分析師孫達拉姆（ArunSundaram）指出，除了折扣之外，政府提供的退稅「可能也為這類非必需品消費提供相當可觀的助力」。

孫達拉姆表示，據美國國稅局（IRS）數據，今年平均退稅金額成長11.1%、約3462美元（約新台幣10.9萬元），消費者多了一筆財務挹注，更有機會購買原本遲遲未下手的商品。

全球顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）零售業務董事總經理拉賓斯基（Sonia Lapinsky）表示，消費者這次也趕在開學季之前添購孩童用品、服飾、個人衛生用品及家居用品，顯示消費者趁打折提前把「遲早要買」的東西先囤起來。

她說：「這確實反映出消費者已感到疲乏。他們不是真的花更多錢，只是試圖把有限的預算，花在更划算的交易和折扣上。」

據研調機構Numerator進行的獨立調查，經追蹤超過17.8萬筆會員日訂單，發現平均訂單金額為47.66美元（約新台幣1506元），低於去年的53.34美元（約新台幣1686元）。部分專家認為，這顯示消費力正逐漸衰退。