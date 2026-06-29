美新關稅逼企業提前備貨 海運貨櫃運價已漲至紅海危機以來最高

受到企業趕在美國新一波關稅上路前備貨影響，海運運費已漲至兩年前紅海危機以來最高。

亞洲至美國東岸，以及亞洲至歐洲航線運價，上周漲至2024年夏季以來最高。當時葉門胡塞組織接連以飛彈和無人機攻擊商船，導致這條重要貿易航道形同封閉。

業界主管表示，由於市場預期美國下月將實施新關稅，零售商紛紛提前補貨，為黑色星期五及耶誕購物旺季備貨的年度需求高峰因此提前到來。

海運平台Freightos資料顯示，中國大陸至美國東岸航線40呎貨櫃（FEU）運價上周漲至7,880美元，較一個月前大漲62%。中國大陸至地中海航線運價也跳增47%，升至6,431美元。

衡量全球主要貿易航線海運貨櫃運價的普氏貨櫃指數，截至周三的30天內上漲80%，漲到2022年4月以來最高。

川普政府在調查強迫勞動問題後，計劃從7月底起對數十國加徵至少10%的關稅，並預定下月公布進一步對工業產品加徵的關稅。

全球最大船東協會波羅的海國際航運公會（BIMCO）說：「關稅和船用燃料成本的不確定性，促使業者提前出貨，尤其是輸往美國的貨物，帶動運價大幅上漲。」

美國貿易代表署本月表示，60個國家未充分防止強迫勞動生產的商品流入，導致美國勞工處於不利地位，因此計劃對這些國家課徵關稅。

中國大陸、歐盟、印度、日本和英國等主要經濟體都被列為計劃加徵關稅的對象，關稅稅率介於10%至12.5%。美國希望在全球10%關稅於7月24日到期時，新關稅已準備就緒。

全球貨運量最大貨運代理商德迅（Kuehne+Nagel）海運物流執行副總裁奧德韋爾（Michael Aldwell）說，企業「正設法在期限前把貨物運進美國，只要這樣做合乎自身利益，至少也會先運進部分貨物」。

Freightos研究主管勒文（Judah Levine）說，運價上漲也和客戶及貨運代理商提前出貨有關，目的是避免夏季可能出現的運輸干擾，以及目前中東危機推升燃料成本。簽有長期合約的企業通常按季支付燃料費，以反映價格波動。

勒文說，大型進口商「正把部分旺季貨量提前到7月調漲前出貨」。

科技公司UST全球營運和供應鏈董事總經理科爾豪爾（Jonathan Colehower）說，地緣政治動盪和貿易措施，已促使有些企業的規畫比以往更超前。

他說：「這些企業可能承諾或下單過多……但很多公司寧可多做準備，也不願事後後悔。」

Freightos資料顯示，目前40呎貨櫃運價仍低於2024年創下的9,800美元高點。當時胡塞組織發動攻擊，迫使船隻避開紅海，改繞好望角，航程最多增加兩周。