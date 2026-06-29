豪華商務艙認證卡關 航空公司新機「有位不能坐」

各大航空公司近來競相推出豪華座艙，希望吸引高階客群。然而，這些新一代座椅遲遲未獲得航空安全認證，導致部分新機只能讓這些高價座位空著，形成「有位不能坐」的窘境。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，荷蘭皇家航空（KLM）正準備為旅客帶來更奢華的商務艙體驗，新座艙包含34個全平躺式座椅，配備隱私門及19吋觸控螢幕。然而這套預定用於全新長程客機、瞄準高階客群的座椅仍未通過航空主管機關的安全認證。因此，9月該機型首航時，這些座位將全部空著。

德國漢莎航空（Lufthansa）及新加坡航空（Singapore Airlines）也面臨類似問題。包括美國聯合航空（United Airlines）與美國航空（AmericanAirlines）等多家航空公司推出的全新商務艙套房目前也只能讓隱私門保持開啟，等待主管機關核准。

近年航空公司紛紛投入機艙設備升級競賽，希望藉由更舒適、更具隱私的座位設計脫穎而出。新一代商務艙除採用獨立包廂設計，還加入無線充電、腳凳及伸縮隔板等配備，但美國與歐洲航空安全主管機關對這些新設計採取更嚴格的審查態度。

飛機座椅通常是新機最後安裝的設備之一。在某些案例中，冗長的認證程序甚至導致飛機製造商無法如期交機。

美國波音公司（Boeing）執行長歐特柏格（KellyOrtberg）上月表示：「我們有一些客訂飛機早已完工，現在卻只能等待座椅通過認證，無法交付給客戶。」

美國聯邦航空總署（Federal AviationAdministration，FAA）署長貝德福德（BryanBedford）上月指出，從安全帶扣環到隱私門鎖扣等細節，都可能影響乘客在緊急撤離或墜機時的安全防護，因此必須逐一檢驗。

他表示，「一般人不認為座椅需要採用最新科技。但現在飛機上的座椅，尤其是高階艙等的套房設計，常常無法通過我們的人因工學撞擊測試」。

協助航空公司研發、認證及安裝客艙設備的顧問韋塞爾（Gary Weissel）指出，檢驗制度已行之有年，但座椅設計日益複雜、客製化程度提高，加上新材料的使用，都讓監管機關面臨新的安全評估挑戰。

舉例來說，航空公司近年大量採用「魚骨式」座椅配置，以增加可平躺座位數量。然而，這類座椅在事故中可能造成與傳統座椅截然不同的受傷方式；空間更寬敞的包廂式設計也讓乘客在撞擊時可能出現不同的身體移動模式。

FAA安全主管羅克（Caitlin Locke）表示，即使只是稍微改變乘客坐姿方向或座椅配置，或改用外觀更流線的新材料，都必須重新確認是否符合所有關鍵安全標準。她本月也在會議上表示，機艙安全持續改善，是現在旅客常能在過去可能致命的空難事件中生還的一大原因。

FAA表示，正與業界合作，希望在產品研發初期就及早發現問題，避免認證延誤。

沙烏地阿拉伯新成立的利雅德航空（RiyadhAir）2023年訂購一批波音長程客機，原訂2年內完成新客艙及座椅認證，並於2025年上半年展開首批商業航班。

然而，上述計畫最後被證明過於樂觀。利雅德航空最終透過修改座椅設計，並延後約1年完成認證。相較於部分競爭對手苦等多年、無法讓新座椅正式投入服務，這已算是相對成功的案例。