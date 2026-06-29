韓國拚經濟將推3大超級計畫 三星SK聯手投資20兆

韓國為推動下一波經濟成長，下午將宣布3項「超大型計畫」，其中包括在西南設立半導體聚落，三星電子和SK集團未來數年投資規模可能突破1000兆韓元（約新台幣20.6兆元）。

路透社報導，這是韓國總統李在明上任以來的重大政策。它緊密結合韓國在人工智慧（AI）與半導體領域的企圖心，以及縮小區域差距、振興首都圈外經濟的政治承諾。

李在明辦公室表示，這場定調為國家「大躍進」的發表會預定下午2時舉行，內容將涵蓋工業、科學、氣候與交通等各方面，各部會也將說明相關支援措施。

預計三星電子（Samsung Electronics）與SK集團將各自提出投資計畫。當地媒體報導，三星電子會長李在鎔（Jay Y. Lee）和SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）都在預定出席的企業界領袖之列。

李在明辦公室表示，樂金電子（LGElectronics）、HD現代機器人（HD HyundaiRobotics）、韓國電力公社及韓國水資源公社等企業代表也將出席。

李在明辦公室表示，整套方案涵蓋半導體、AI資料中心及機器人等項目，總統社媒貼文也透露，新晶片聚落計劃將落址於尚未充分開發的西南地區，包括光州和全羅南道。

韓國政府也計畫詳細說明涵蓋電力、水資源、土地、基礎設施、人才培訓和住屋方面的全方位配套措施。

李在明週末在X連發多文為西南半導體基地辯護，駁斥外界批評此舉偏袒自由派大本營的聲音。他將此計畫定位為紓解區域失衡、擴大AI時代產能的「國家生存戰略」。

李在明寫道：「在（西南部）建立半導體產業生態系，並非給特定區域優惠」，「這是在政府全力支持下，由相關企業決策，以最合理方式額外打造半導體中心。」

產業專家表示，晶片投資多元化，延伸至首爾以外地區，有助於舒緩基礎設施瓶頸；但建造頂尖晶圓廠需要龐大電力與水資源、完善物流、深厚供應商網絡以及高技術勞動力，這些要素在新興地區可能無法及時建置，趕不上AI需求的爆發速度。

在野黨政治人物對此計畫強烈批評，質疑這項提案是否帶有政治動機，因為此地85%選民在去年總統大選中支持李在明。

李在明支持率已連續6週下滑，根據民調機構Realmeter顯示，目前為46.5%。