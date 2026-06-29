快訊

最血腥的伊朗祭典？古老的「阿舒拉節」神秘面紗

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聽新聞
0:00 / 0:00

美韓投資人瘋狂開槓桿！3層堆疊驚人融資 專家警告股市危險了

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
從南韓到美國，投資人極度熱中於透過融資借款與槓桿型基金來放大股票報酬，可能增添股市波動性。路透
從南韓到美國，投資人極度熱中於透過融資借款與槓桿型基金來放大股票報酬，可能增添股市波動性。路透

南韓到美國，投資人極度熱中於透過融資借款與槓桿型基金來放大股票報酬。這對股市而言，或許是個危險訊號。

美國媒體引述美國金融業監管局（FINRA）的數據，在5月，美國投資人向券商借錢買證券的融資餘額較去年同期暴增54%，達到創紀錄的1.4兆美元。同時，可將標的股票每日漲跌幅放大兩倍或三倍的高風險槓桿型ETF也正快速成長，與它們相關的選擇權交易同樣日益熱絡。

在南韓，大量槓桿引發的風險在上周浮現，此前急於槓桿加碼半導體股的投資人充斥股市，結果韓股劇烈震盪，觸發了防止跌勢擴大的熔斷機制。隨著市場悲觀情緒蔓延至美股、衝擊AI相關股票，一群投資人與分析師也開始警告，美國市場的槓桿累積程度同樣令人擔憂。

Nationwide投資管理部門首席市場策略師哈克特表示：「有人抱著買樂透的心態，用融資去買槓桿ETF的選擇權，等於堆疊三層或四層槓桿。」

從避險基金到線上券商Robinhood的年輕散戶，今年都大舉湧入槓桿ETF。根據FactSet資料，3月30日至6月3日期間，這類基金的資產規模幾乎翻倍，達到創紀錄的2,200億美元。

最受歡迎的槓桿基金產品主要追蹤科技股、半導體股指數，以及特斯拉、輝達以及近期上市的SpaceX等個股。

隨著大小投資人紛紛湧入大型科技股，這類槓桿型ETF的吸引力顯而易見：既然單一股票槓桿ETF能提供兩倍曝險，為何只持有馬斯克的SpaceX股票？又例如美光暴漲300%的晶片行情固然驚人，但Direxion三倍做多半導體ETF自3月底至6月底卻飆升約700%，看起來更加誘人。

不過，買進槓桿基金的風險同樣顯著：若標的股票下跌30%，連動的槓桿型ETF可能暴跌90%。舉例來說，在6月5日，熱門的三倍槓桿半導體ETF單日暴跌31%，跌幅是其追蹤指數的三倍。但華爾街認為，更大的問題正在浮現：這些基金以及其他形式的槓桿，不僅影響投資人本身，也開始改變個別股票的交易行為。

Barclays分析師估計，為了因應大量新資金流入，槓桿基金自3月底來已買進約3,000億美元與個股及指數連動的衍生性商品。這些買盤又進一步刺激造市商買進現股，以避險他們所發行衍生性商品的曝險部位。

然而，一旦股價下跌，槓桿基金資產縮水，就不得不降低持股曝險；而這又可能進一步壓低股價。市場分析師指出，如果這些部位必須在短時間內被迫平倉，這種循環有可能迅速演變成一波沉重的拋售。

韓股 美股 南韓

延伸閱讀

獨／韓股上周五重挫都是因為「它」？台灣官方表態：不開放

韓股巨震引發關注 證交所：不會開放個股ETF

科技股崩 暴露投機交易真相

個股ETF引韓股巨震？ 證交所：台灣不考慮開放

相關新聞

電費高漲逼出屋頂太陽能熱潮 菲律賓躍升全球最大太陽能板買家

菲律賓民眾近來為了減輕飆漲電費的負擔，正蜂擁安裝屋頂太陽能板。自伊朗開戰以來，菲律賓已成為全球購置太陽能板支出最高的國家。

美韓投資人瘋狂開槓桿！3層堆疊驚人融資 專家警告股市危險了

從南韓到美國，投資人極度熱中於透過融資借款與槓桿型基金來放大股票報酬。這對股市而言，或許是個危險訊號。

大陸AI資安能力追上Anthropic 白宮監管反助低價模型崛起

中國大陸人工智慧模型（AI）在部分網路安全領域的表現，已追上Anthropic強大模型Mythos，可見美中AI差距正快速縮小，也可能迫使白宮重新檢討AI政策。

韓股一度下跌逾3%後跌幅收斂 市場評估三星、SK海力士鉅額投資消息

南韓主要股市基準指數Kospi一度下跌超過3%，SK海力士和三星電子股價走低，是拖累Kospi下跌幅度的最大兩檔股票，此前傳出這兩家業者將宣布未來十年投資高達2,000兆韓元（約1.3兆美元）的消息。

簡立峰專欄／華為拋韜定律與1.4奈米 能突破晶片封鎖？

華為近期提出被譽為中國半導體「DeepSeek時刻」的「韜定律」，試圖在美方技術封鎖下，發展另一條可能的道路。這項打破傳統的3D晶片設計新思維，究竟是中國突破封鎖的關鍵轉折，還是難以落地的長期宣言？當晶片競爭從製程走向系統與能效，全球半導體產業是否正進入新一輪重組？

看好消費者願意多掏錢！飲料大廠狂推機能飲品 高蛋白、益生元成新寵

隨著更具健康意識的較年輕消費者對機能型飲品的需求日益提升，飲料品牌正推出愈來愈創新的產品來把握商機，包括添加蛋白質的咖啡及添加益生元成分的汽水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。