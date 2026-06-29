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公債高漲AI投資過熱 國際清算銀行警告全球經濟脆弱

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導

國際清算銀行（BIS）表示，從不斷攀升的公共債務、金融脆弱性，到人工智慧（AI）投資熱潮，種種來自全球的壓力正導致風險攀升，凸顯決策者須採取嚴謹決策。

路透社報導，被譽為「央行中的央行」的國際清算銀行今天發表年度經濟報告，警告全球經濟處於極其複雜的脆弱狀態，包括財政吃緊、供應衝擊揮之不去，以及面臨頑固通膨捲土重來的風險。

國際清算銀行表示，儘管近幾個月全球經濟活動仍展現出韌性，但決策者必須果斷行動以維持穩定。

國際清算銀行總經理戴柯斯（Pablo Hernandez deCos）說：「各項政策行動必須相輔相成，避免對全球經濟造成拉扯與內耗。歸根結柢，成功與否取決於穩健的財政與金融基礎。」

報告中點出4大壓力點，首先是通膨已再度回升，國際清算銀行提醒，供應鏈頻繁中斷恐使得家庭與企業對於通膨的預期更難以扭轉。戴柯斯說：「一旦各國央行觀察到通膨預期出現失控現象，就要準備好出手干預。」

其次，國際清算銀行也對目前AI相關的投資熱潮能否持續打上問號。儘管市場認為AI能提升生產力，進而提振信心、支撐經濟成長，但國際清算銀行也警告，這不僅已引發就業市場擔憂，供應鏈瓶頸與激烈競爭，也可能導致過去景氣循環中曾出現的「過度投資」情況。

金融體系的脆弱性是另一項令人擔心的領域。資產估值偏高以及投資人盲目樂觀，已導致核心債券市場變得更加脆弱；同時，這波AI熱潮的融資，也看似愈來愈依賴債務，以及貫穿供應鏈的複雜融資結構。

此外，創歷史新高的公共債務，加上主權債券市場日益被規模龐大、高度槓桿的避險基金主導，已衍生出「新的主權與金融穩定連動關係」，也使得風險愈來愈高。

國際清算銀行貨幣與經濟部代理主管史麥茲（FrankSmets）說：「這種全新的財政與金融穩定連動關係，可能意味著主權債券價值將面臨更頻繁、更劇烈地下跌。」他並表示，這種劇烈波動，可能導致金融環境在短時間內急劇緊縮。

戴柯斯表示，國際清算銀行這次傳達的訊息具「急迫性」，主要國家經濟體必須降低債務水準，「因為事實是，如今的債務規模已經相當高，而且這些債務多半是透過非銀行金融中介機構進行融資」。

國際清算銀行敦促全球決策者，務必優先確保物價穩定、確保財政可持續性、協調並強化銀行業以外的金融監管，並推動結構性改革。

戴柯斯指出：「決策者必須立即行動，拖延只會讓必要的調整付出更高代價。」

公債 央行 通膨

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