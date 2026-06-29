大陸AI資安能力追上Anthropic 白宮監管反助低價模型崛起

中國大陸人工智慧模型（AI）在部分網路安全領域的表現，已追上Anthropic強大模型Mythos，可見美中AI差距正快速縮小，也可能迫使白宮重新檢討AI政策。

華爾街日報引述資安研究人員報導，大陸智譜AI本月推出的新模型GLM-5.2，在找出軟體漏洞方面已可媲美美國最新模型，不過在其他任務上仍落後Anthropic和OpenAI。隨著企業設法壓低失控的AI成本，對大陸模型使用量大增，微軟等公司也正評估是否在平台上提供這些模型。

GLM-5.2屬開放權重模型，可下載後在任何硬體上執行、修改，不受原廠監督。這類模型能讓使用者完全掌控系統，但也方便駭客暗中運用。資安公司Semgrep測試顯示，GLM-5.2在部分基準測試中勝過Anthropic的Claude Opus 4.8，接受進一步指令後，兩者抓漏洞的能力都可追上Mythos。

大陸資安公司360也推出找漏洞工具「圖龍鋒」，宣稱效能可比Mythos。360創辦人周鴻禕說，這類足以改變網路戰格局的工具不能只掌握在美國手中。

大陸技術飛快進步之際，美國卻因資安疑慮限制本國模型。OpenAI已縮限GPT-5.6存取，Anthropic的Fable 5也遭封鎖，Mythos 5直到近日才恢復開放部分可信賴機構使用。批評人士認為，美國一面限制本國AI公司，一面允許先進晶片出口中國大陸，形同削弱自身優勢，反而鼓勵全球企業改用更便宜、能力又不差的大陸開放權重模型。