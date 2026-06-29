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韓股一度下跌逾3%後跌幅收斂 市場評估三星、SK海力士鉅額投資消息
南韓主要股市基準指數Kospi一度下跌超過3%，SK海力士和三星電子股價走低，是拖累Kospi下跌幅度的最大兩檔股票，此前傳出這兩家業者將宣布未來十年投資高達2,000兆韓元（約1.3兆美元）的消息。
在台灣時間今天上午8時55分左右，南韓Kospi跌幅收斂至1.3%左右，盤中稍早一度重挫3.3%。
日經225指數盤中稍早下跌約1.28%。
三星與SK海力士據傳將在未來10年投資1.3兆美元，正準備大幅增加AI相關投資。
根據首爾NH投資證券公司股票銷售交易員Roy Lim表示，市場認為這項大型投資計畫的主要受惠者將是南韓半導體設備（SPE）公司及電力電網相關類股。
Eugene Investment & Securities分析師Huh Jae-Hwan在報告中指出，南韓股市近期出現劇烈波動，主要原因在於市場除了半導體之外，缺乏具吸引力的投資替代標的。他並表示，這項超大型投資計畫將有利於半導體供應鏈中，有助於緩解產能瓶頸的關鍵企業。
Huh Jae-Hwan表示：「半導體產業的領導地位看來不太可能遭到結構性的削弱。不過，短期而言，適度避開極端波動，或許仍是較為審慎的策略。」
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