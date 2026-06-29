快訊

Netflix共享帳號又有新規則！須個別綁定Mail 外媒質疑用途：讓用戶更挫折

蔡阿嘎再陷風暴！網友發起抵制合作品牌 10萬人連署

廢留級亂象／沒畢業也能升學 師批寬容成教育慢性毒藥

聽新聞
0:00 / 0:00

南非高純度混合稀土精煉技術突破 目標年底量產出貨

中央社／ 約翰尼斯堡28日專電

南非成功提煉出高純度混合稀土產品，成為第一個達到此技術發展的非洲國家，目標今年底前首批產品出貨。這項成就將使南非走向供應鏈中更具利益的稀土加工環節，並成為全球先進技術產業的戰略供應商。

南非科技新聞網站「MyBroadband」27日報導，史丁坎普斯寇爾獨居石礦場（Steenkampskraal MonaziteMine，SMM）與南非國家礦物研究所Mintek發布聯合聲明表示，雙方經過長期合作，成功在Mintek的實驗室生產出高純度混合稀土產品，使南非成為第一個達到此技術發展的非洲國家。

高純度混合稀土產品是全球在能源轉型、數位轉型和醫療應用等長期大趨勢產業的關鍵原料，這些原料目前幾乎由中國壟斷。

SMM執行董事長馬特布拉（Enock Mathebula）指出，目前一期冶煉加工廠已取得南非工業發展機構（Industrial Development Corporation of South Africa）全額資助，建造進展順利，預計今年8月完成，之後開始商業化生產，目標今年底前首批產品出貨。

馬特布拉表示，長期目標則包括稀土元素和釷的提煉，以及醫用同位素的生產，並打造南非成為非洲稀土加工中心。

稀土產業新聞網「稀土交易所」（Rare EarthExchanges）報導指出，南非在高純度混合稀土產品的技術突破，代表已超越了單純的礦石開採階段，在供應鏈中邁向更具價值的稀土加工環節。

報導指出，從實驗室的成功到商業化應用仍有段距離，接下來的關鍵步驟則是擴大生產規模、提升分離能力、獲得客戶認可，並在中國主導的市場中展現競爭力。

根據國際能源總署（International Energy Agency）的稀土元素報告，中國幾乎壟斷全球稀土元素供應鏈，掌控約60%的採礦、90%的提煉和94%的永磁體生產。

稀土元素是指地殼中含量豐富的17種元素，是電動車、風力渦輪機、智慧型手機、先進電子產品、國防系統和醫療設備等眾多技術領域的關鍵組成部分。SMM礦場至少蘊藏15種稀土元素，是世界上稀土和釷品位最高的礦藏之一。

南非 稀土 非洲

延伸閱讀

陸第四代半導體基地 落戶鄭州

台化國喬把石化副產品變黃金 搶攻電子級氫氣市場

AI帶動鑽石散熱需求！網點名「台灣受惠股」可望跟上漲幅

第4代半導體材料基地 落腳鄭州

相關新聞

大陸AI資安能力追上Anthropic 白宮監管反助低價模型崛起

中國大陸人工智慧模型（AI）在部分網路安全領域的表現，已追上Anthropic強大模型Mythos，可見美中AI差距正快速縮小，也可能迫使白宮重新檢討AI政策。

韓股一度下跌逾3%後跌幅收斂 市場評估三星、SK海力士鉅額投資消息

南韓主要股市基準指數Kospi一度下跌超過3%，SK海力士和三星電子股價走低，是拖累Kospi下跌幅度的最大兩檔股票，此前傳出這兩家業者將宣布未來十年投資高達2,000兆韓元（約1.3兆美元）的消息。

簡立峰專欄／華為拋韜定律與1.4奈米 能突破晶片封鎖？

華為近期提出被譽為中國半導體「DeepSeek時刻」的「韜定律」，試圖在美方技術封鎖下，發展另一條可能的道路。這項打破傳統的3D晶片設計新思維，究竟是中國突破封鎖的關鍵轉折，還是難以落地的長期宣言？當晶片競爭從製程走向系統與能效，全球半導體產業是否正進入新一輪重組？

看好消費者願意多掏錢！飲料大廠狂推機能飲品 高蛋白、益生元成新寵

隨著更具健康意識的較年輕消費者對機能型飲品的需求日益提升，飲料品牌正推出愈來愈創新的產品來把握商機，包括添加蛋白質的咖啡及添加益生元成分的汽水。

29兆美元主權資金大調倉：能源、黃金受青睞 憂美元前景

主權基金轉向能源資產！29兆美元資金大搬風 美元地位拉警報

美伊傳同意停止互相攻擊 油價漲幅收斂、美股期指走高

卡達一艘油輪在美國和伊朗攻擊再起之際被擊中，國際油價周一早盤上漲。不過，美國和伊朗據報導同意停止相互攻擊。標普500指數期貨聞聲走高，上漲0.4%，那斯達克100指數期貨上漲0.6%，美元兌主要貨幣變動不大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。