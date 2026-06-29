南非高純度混合稀土精煉技術突破 目標年底量產出貨

南非成功提煉出高純度混合稀土產品，成為第一個達到此技術發展的非洲國家，目標今年底前首批產品出貨。這項成就將使南非走向供應鏈中更具利益的稀土加工環節，並成為全球先進技術產業的戰略供應商。

南非科技新聞網站「MyBroadband」27日報導，史丁坎普斯寇爾獨居石礦場（Steenkampskraal MonaziteMine，SMM）與南非國家礦物研究所Mintek發布聯合聲明表示，雙方經過長期合作，成功在Mintek的實驗室生產出高純度混合稀土產品，使南非成為第一個達到此技術發展的非洲國家。

高純度混合稀土產品是全球在能源轉型、數位轉型和醫療應用等長期大趨勢產業的關鍵原料，這些原料目前幾乎由中國壟斷。

SMM執行董事長馬特布拉（Enock Mathebula）指出，目前一期冶煉加工廠已取得南非工業發展機構（Industrial Development Corporation of South Africa）全額資助，建造進展順利，預計今年8月完成，之後開始商業化生產，目標今年底前首批產品出貨。

馬特布拉表示，長期目標則包括稀土元素和釷的提煉，以及醫用同位素的生產，並打造南非成為非洲稀土加工中心。

稀土產業新聞網「稀土交易所」（Rare EarthExchanges）報導指出，南非在高純度混合稀土產品的技術突破，代表已超越了單純的礦石開採階段，在供應鏈中邁向更具價值的稀土加工環節。

報導指出，從實驗室的成功到商業化應用仍有段距離，接下來的關鍵步驟則是擴大生產規模、提升分離能力、獲得客戶認可，並在中國主導的市場中展現競爭力。

根據國際能源總署（International Energy Agency）的稀土元素報告，中國幾乎壟斷全球稀土元素供應鏈，掌控約60%的採礦、90%的提煉和94%的永磁體生產。

稀土元素是指地殼中含量豐富的17種元素，是電動車、風力渦輪機、智慧型手機、先進電子產品、國防系統和醫療設備等眾多技術領域的關鍵組成部分。SMM礦場至少蘊藏15種稀土元素，是世界上稀土和釷品位最高的礦藏之一。