快訊

獨／才爆虐鼠又虐鳥！高雄男屢罰不改 虎皮、牡丹鸚鵡慘死籠內

第9號颱風巴威恐生成 氣象專家：不只一個熱帶擾動醞釀中

驚見「一動也不動」！彰化豆花老闆坐躺椅疑猝死 路人嚇壞報警

聽新聞
0:00 / 0:00

看好消費者願意多掏錢！飲料大廠狂推機能飲品 高蛋白、益生元成新寵

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球機能型飲料市場規模日益成長，圖為美國一款含有益生元和益生菌的汽水。美聯社
全球機能型飲料市場規模日益成長，圖為美國一款含有益生元和益生菌的汽水。美聯社

隨著更具健康意識的較年輕消費者對機能型飲品的需求日益提升，飲料品牌正推出愈來愈創新的產品來把握商機，包括添加蛋白質的咖啡及添加益生元成分的汽水。

全球規模達1,600億美元的機能型飲料市場，已成為獲利日益豐厚的一塊領域。這類產品涵蓋各種多功能飲料，號稱除了好喝之外，還能促進健康，此時消費者正尋求更便利的方法來達成他們的健康目標。

消費者研究公司Circana全球執行副總裁暨消費品與食品服務首席顧問懷特（Sally Lyons Wyatt）表示：「機能型飲料，就是能提供某種效果的飲料。」「便利性當然是因素之一，但另一原因是人們追求活得更久、更健康……你是想只是喝杯飲料，還是希望這杯飲料能幫你發揮更多功能？」

根據EY最近針對美國與巴西超過2,500名成年人進行的消費者飲料調查，約75%的千禧世代及80%的Z世代會飲用機能型飲料，包括能量飲料、益生菌飲料及添加維生素的飲料等。其中逾半數受訪者說，願意為有助於健康與養生目標的飲料支付更高的價格。

星巴克過去一年在美國、加拿大及歐洲的門市推出高蛋白咖啡，進一步延伸2024年在超市推出即飲高蛋白咖啡的行動。

星巴克研發團隊經理韓德森表示：「機能型飲料已廣泛出現在各種食品與飲料品類中，而蛋白質很可能是其中最受歡迎的功能成分。」「我們賣出的高蛋白冷奶泡幾乎和 Flat White（澳式白咖啡）一樣多，而你可以想像，Flat White是一款極受歡迎的飲品，現在蛋白質產品同樣受歡迎。」

整個食品飲料產業也正積極進軍這個市場。法國食品飲料公司達能（Danone）最近以據報約11.5億美元收購了高蛋白飲品製造商Huel。Huel提供營養完整的高蛋白奶昔，可做為代餐。

另一方面，汽水大廠百事可樂與可口可樂也加入這股潮流。可口可樂去年初在美國推出益生元汽水品牌 Simply Pop，而百事則以20億美元收購益生元汽水新創公司Poppi。

韓德森表示：「消費者比以往更希望產品能提供功能效益。我認為人們對營養以及自己攝取到體內的是什麼，比以往更加了解。」

咖啡

延伸閱讀

機能飲料市場夯！深受年輕人喜愛 星巴克、可口可樂搶進

千億乳酸菌結合清爽檸檬！KIRIN低卡機能飲登場 運動解渴新選擇

可口可樂竟被「劈腿」！麥當勞大膽牽手紅牛 70年商業同盟為何生變？

【生活新觀點】補水不只是止渴！家醫科醫師：掌握「清爽補給」兩大關鍵，忙碌生活也能自帶健康感

相關新聞

看好消費者願意多掏錢！飲料大廠狂推機能飲品 高蛋白、益生元成新寵

隨著更具健康意識的較年輕消費者對機能型飲品的需求日益提升，飲料品牌正推出愈來愈創新的產品來把握商機，包括添加蛋白質的咖啡及添加益生元成分的汽水。

29兆美元主權資金大調倉：能源、黃金受青睞 憂美元前景

主權基金轉向能源資產！29兆美元資金大搬風 美元地位拉警報

美伊傳同意停止互相攻擊 油價漲幅收斂、美股期指走高

卡達一艘油輪在美國和伊朗攻擊再起之際被擊中，國際油價周一早盤上漲。不過，美國和伊朗據報導同意停止相互攻擊。標普500指數期貨聞聲走高，上漲0.4%，那斯達克100指數期貨上漲0.6%，美元兌主要貨幣變動不大。

Fed恐不再「報明牌」 因這2工具讓市場太依賴

每當美國聯準會（Fed）開完利率會議，市場除了關心升不升息，更在意主席說了什麼、點陣圖怎麼畫、官員預測有沒有改變。但新任Fed主席華許（Kevin Warsh）最近表示，Fed未來將取消前瞻指引，甚至不排除取消點陣圖。究竟什麼是前瞻指引？點陣圖又是什麼？為什麼華許想動它們？

本周開盤前 五件國際事不可不知

Axios報導，美國和伊朗已同意停止相互報復性攻擊，並將於周二在卡達首都舉行會談。此前雙方連日升高衝突，不僅考驗停火，也危及荷莫茲海峽恢復航運的進展。布蘭特原油上漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。