看好消費者願意多掏錢！飲料大廠狂推機能飲品 高蛋白、益生元成新寵

隨著更具健康意識的較年輕消費者對機能型飲品的需求日益提升，飲料品牌正推出愈來愈創新的產品來把握商機，包括添加蛋白質的咖啡及添加益生元成分的汽水。

全球規模達1,600億美元的機能型飲料市場，已成為獲利日益豐厚的一塊領域。這類產品涵蓋各種多功能飲料，號稱除了好喝之外，還能促進健康，此時消費者正尋求更便利的方法來達成他們的健康目標。

消費者研究公司Circana全球執行副總裁暨消費品與食品服務首席顧問懷特（Sally Lyons Wyatt）表示：「機能型飲料，就是能提供某種效果的飲料。」「便利性當然是因素之一，但另一原因是人們追求活得更久、更健康……你是想只是喝杯飲料，還是希望這杯飲料能幫你發揮更多功能？」

根據EY最近針對美國與巴西超過2,500名成年人進行的消費者飲料調查，約75%的千禧世代及80%的Z世代會飲用機能型飲料，包括能量飲料、益生菌飲料及添加維生素的飲料等。其中逾半數受訪者說，願意為有助於健康與養生目標的飲料支付更高的價格。

星巴克過去一年在美國、加拿大及歐洲的門市推出高蛋白咖啡，進一步延伸2024年在超市推出即飲高蛋白咖啡的行動。

星巴克研發團隊經理韓德森表示：「機能型飲料已廣泛出現在各種食品與飲料品類中，而蛋白質很可能是其中最受歡迎的功能成分。」「我們賣出的高蛋白冷奶泡幾乎和 Flat White（澳式白咖啡）一樣多，而你可以想像，Flat White是一款極受歡迎的飲品，現在蛋白質產品同樣受歡迎。」

整個食品飲料產業也正積極進軍這個市場。法國食品飲料公司達能（Danone）最近以據報約11.5億美元收購了高蛋白飲品製造商Huel。Huel提供營養完整的高蛋白奶昔，可做為代餐。

另一方面，汽水大廠百事可樂與可口可樂也加入這股潮流。可口可樂去年初在美國推出益生元汽水品牌 Simply Pop，而百事則以20億美元收購益生元汽水新創公司Poppi。

韓德森表示：「消費者比以往更希望產品能提供功能效益。我認為人們對營養以及自己攝取到體內的是什麼，比以往更加了解。」