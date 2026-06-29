本周開盤前 五件國際事不可不知

Axios報導，美國和伊朗已同意停止相互報復性攻擊，並將於周二在卡達首都舉行會談。此前雙方連日升高衝突，不僅考驗停火，也危及荷莫茲海峽恢復航運的進展。布蘭特原油上漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

卡達油輪遭襲 油價上漲

卡達油輪在美國和伊朗攻擊再起之際被擊中，停火協議面臨壓力，荷莫茲海峽航運也受阻，帶動油價上漲。

布蘭特原油一度上漲1.9%，報每桶73.39美元，前一交易日收盤價已跌破戰前水準；西德州原油則接近70美元。雙方自周四起互相攻擊。伊朗先在一艘貨櫃輪遇襲後攻擊油輪，美國周末再空襲荷莫茲海峽附近的伊朗軍事目標，雙方都指責對方違反停火協議。

Axios引述未具名美國官員報導，美伊已同意停止攻擊，並將於周二在杜哈會談。兩國達成臨時協議後，海峽原油運輸一度回升，但這波最新衝突造成多大影響，目前仍不清楚。標普500指數期貨聞聲走高，上漲0.7%，美元兌主要貨幣大致持平。

費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

晶片股再爆賣壓之下，美國股市26日仍難逃頹勢，標普500指數和那斯達克綜合指數2024年4月以來首度出現整周每個交易日全都收黑。但資金顯然正從漲幅過大的晶片股轉進更廣泛、可受惠於經濟成長和企業獲利的股票，華爾街對下半年毫不悲觀。

費城半導體指數26日大跌5.3%，美光（Micron）下殺6.7%。台積電ADR跌0.6%，成為費半成分股中跌幅最輕的個股。一周下來，費半和台積電ADR分別大跌7.9%和6.4%；標普500指數和那斯達克周線分別下跌2%和4.6%。

三星、SK 集團啟動大投資 李在明今宣布三大超級計畫 拚當高科技霸主

南韓28日預告，29日將宣布「三大超級計畫」，屆時三星電子和SK集團也將同台宣布巨型投資案，預料將各投入至少1,000兆韓元（6,500億美元），於半導體、人工智慧（AI）資料中心和實體AI等先進科技，在大首爾地區周圍設立產業聚落，把南韓推上世界AI與高科技霸主寶座。

青瓦臺28日表示，總統李在明預定當地時間29日下午2時主持「南韓大飛越：三大超級計畫」會議，以平衡地區發展。產業、科學、氣候和國土相關部會首長，都將列席說明計畫細節，而且三星電子會長李在鎔與SK集團會長崔泰源也將出席，說明各自的投資藍圖。

Anthropic獲美國批准恢復Mythos 5

人工智慧（AI）巨頭OpenAI在川普政府指示下，有限度發行旗下最強大的新款模型GPT-5.6，但該公司也示警，白宮以國安疑慮逐案審查AI模型發布，不應成為新常態。另外，美國政府26日批准Anthropic向部分合作夥伴開放其AI模型Claude Mythos 5，且知情人士透露Fable 5也有望解禁。

OpenAI 26日發布旗下最新模型GPT–5.6，分別有Sol、Terra、Luna三種模式；Sol能力最強，Terra在效能與效率間取得平衡，Luna速度最快，使用成本也最低。新款模型僅提供給受川普政府核可的一小群客戶。在此之前，同業Anthropic兩周前也因川普政府的國安疑慮，被迫暫停旗下最先進模型的存取，後來才恢復開放給受核准的美國組織。

蘋果遊說川普 想買大陸記憶體 以減輕財務壓力

英國金融時報引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）正遊說川普政府，希望獲准向遭列入黑名單的中國大陸記憶體晶片公司長鑫存儲（CXMT）採購，以減輕記憶體晶片價格上漲帶來的財務壓力。

蘋果25日調漲MacBook與iPad等多款產品的售價，把成本轉嫁給消費者，是因已「無法持續承受」高漲的記憶體價格。特斯拉執行長馬斯克近日也公開贊同蘋果執行長庫克的看法，直指目前記憶體晶片價格飆漲的程度，是前所未見的現象。

消息人士透露，蘋果一個多月前便接觸美國商務部，也持續向政府其他官員及華府盟友展開遊說。若能將長鑫存儲納為記憶體供應商，將有助於緩解蘋果遭自身供應商擠壓的處境。