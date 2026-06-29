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日本「數位迴廊」計畫動了 涵蓋台、星、印度及智利等地 加強經濟安全合作

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本將啟動八項以印太地區為核心的「數位迴廊」通訊基建計畫，範圍涵蓋台灣及智利等地。（美聯社）
日本將啟動八項以印太地區為核心的「數位迴廊」通訊基建計畫，範圍涵蓋台灣及智利等地。（美聯社）

日媒報導，日本總務省將啟動八項以印太地區為核心的「數位迴廊」通訊基建計畫，涵蓋台灣、印度、新加坡及智利等地，加強在海底電纜和衛星通訊等領域的經濟安全合作。

報導指出，這八項計畫被視為首相高市早苗推動的「數位迴廊構想」主幹，總務省計劃6月開始徵求公眾參與，預計日本電信商和其他廠商都將參加，今年度也將與當地企業合作，進行初步測試和可行性研究，財源將來自從政府去年度追加預算和今年度主要預算提撥的80億日圓（5,000萬美元）。

在台灣，總務省計劃測試能夠改善連結日台海底電纜效能的技術，檢驗若要確保安全連線和符合當地標準，所需的效能水準。近年來，台灣周遭海域的海底電纜屢遭破壞，中國大陸被懷疑參與其中。

在印度，總務省計劃測試電信巨擘NTT完全使用光通訊的新世代通訊技術「IOWN」，目標是在今年度內整理出可能的挑戰和解決方案，並從明年度起邁向執行。

在新加坡以及印度等地，總務省的目標是導入能強化支付等金融交易的科技；在全球最大銅礦所在地的智利，總務省則計劃運用IOWN技術，進行遠端操作測試。

日本 印太 印度

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