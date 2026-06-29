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算力花太兇…Google出手管 Meta Gemini使用量設限

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

Google據傳已對Meta使用其AI模型Gemini的使用量設定上限，因Meta尋求的運算資源已超乎Google所能供應，也顯示AI基建瓶頸之緊俏，就連全球最大的AI供應商也難逃限制。

英國金融時報（FT）報導，Google已在3月左右告知Meta，對Meta的Gemini模型設定使用量上限，並已導致Meta部分內部AI計畫受干擾和延期。

知情人士表示，受Google的限制影響，加上Meta大規模推動精簡AI成本，該公司已鼓勵員工提高AI詞元（token）的使用效率。

此外，其他幾家Google客戶也已受到這項限制影響，但受影響程度較輕。

Meta對Google模型的需求特別高，因而受到的影響也特別大。Meta內部已用Gemini等模型，自動化一部分的安全程序，包括排除詐騙內容、下架有害內容、客戶服務及廣告協助聊天機器人，並也搭配使用Anthropic的Claude等模型，強化內部工作流與程式編碼。

Google這項限制大型客戶使用其模型的決定，反映AI業界面臨的基建建設壓力和瓶頸。科技業者雖已投資數百億美元於晶片、資料中心和電力，依然難以確保獲得足以支撐先進模型和暴增需求的運算資源。

英國 Google Meta

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