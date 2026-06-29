BIS：AI泡沫風險 牽動全球

國際清算銀行（BIS）28日警告，科技巨擘目前的AI大手筆投資，可能有以泡沫破滅收場的風險，且可能把全球金融市場和經濟都將被拖下水。各國債務不斷竄升，加上通膨居高不下，也都威脅著全球經濟。

有「央行中的央行」之稱的BIS發表年度經濟報告，警告科技業投資前景若不如預期，恐使投資人迅速中斷對AI的資金供應，導致全球陷入長期的投資寒冬，進而對金融情勢造成連鎖效應，並拖累股市大幅回檔。

因現在一般家庭的股市曝險大幅提高，AI若引起股市崩跌後果將比過去更嚴重，對整體經濟衝擊甚於以往。

BIS坦承，各界迄今對AI的樂觀情緒，成全球經濟成長助力，這種先進技術將助人類在未來數十年「大幅」提高生產力，但從1830年代英美的運河狂熱及1990年代末期的網路泡沫等經驗顯示，即便一項科技突破是貨真價實，若吸引的資金規模超過未來的商業報酬，恐怕難以為繼，最後恐導致資金反轉、信用緊縮，進而引發經濟衰退。