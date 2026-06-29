聽新聞
0:00 / 0:00

瑞銀調查：停滯性通膨 恐五年內出現

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

瑞銀（UBS）對全球央行外匯存底經理人的年度訪調顯示，多數受訪者認為，未來五年最可能出現的經濟情境是「停滯性通膨」。通膨居高不下、長期殖利率攀升，已取代地緣政治，成為央行的主要擔憂。

今年的調查發現，52%受訪者說五年內最可能面臨的狀況是「停滯性通膨」，前一個年度的調查時，比率只有39%。

瑞銀資產管理策略顧問主管卡斯特里說，通膨與長期殖利率上揚，又成憂慮焦點。外匯存底經理人慢慢轉向更多極的貨幣體系，歐元和人民幣成為分散配置的主要受益者。調查指出，未來一年內準備淨增持的貨幣，以人民幣居首。

42%受訪者計劃調降美元資產部位，高於2024年的29%。逾六成（63%）經理人預期美元將會轉弱，33%認為未來一年可能出現美債重組。

為替總經環境避險，黃金與通膨相關債券需求仍強，但黃金作為投資首選的看好度大減。最新調查中，只有29%認為黃金會是未來五年表現最佳的資產，較去年的67%明顯下降。以風險調整後的角度來看，表現最佳的資產類別，預計為已開發國家與新興市場股票。

央行 瑞銀 殖利率

延伸閱讀

短空交戰長多 黃金 ETF 宜嚴守操作紀律

BIS：AI泡沫若破裂 恐引爆經濟與信用市場骨牌效應

Fed新任主席被視為葛林斯班的追隨者 匯銀：華許正讓美元重新訂價

台股盤中暴跌逾1200點！非投等債00981D、00984D逆勢看漲成資金避風港

相關新聞

上萬輛偉士牌羅馬車聚 慶祝經典車款問世80年

超過1萬輛偉士牌摩托車昨天噗噗作響緩慢駛過羅馬競技場（Colosseum）和羅馬廣場（Roman Forum）周圍，盛大...

中國大陸四川發生極淺地震 規模逾5

中國大陸官媒新華社29日報導，同日凌晨0時12分（與台灣無時差），在四川省東南部宜賓市下轄的「高縣」，發生規模5.5的地震，震源深度僅6公里，屬極淺地震。

朝鮮半島變局／南韓遊走美中 反中民意考驗執政

隨著東北亞的權力格局劃分為美日韓與中俄朝兩大陣營，南韓總統李在明採取「安全美國、經濟中國大陸」的政策，一方面修復南韓與大陸關係，同時避免刺激華府，靈活地遊走在兩大陣營間；然而，國內的反中情緒恐成為該政策的最大挑戰。

中俄戰機巡航日本海 日韓緊急升空應對

東亞局勢動盪之際，中俄空軍廿七日再度進行聯合空中戰略巡航，航跡橫跨日本海、東海至太平洋西部空域。日本防衛省統合幕僚監部指，日本航空自衛隊同日緊急出動戰機應對。南韓聯合參謀本部也指，十多架中俄軍機昨上午相繼進入南韓東部、南部防識區，期間中俄軍機未進入南韓領空。

暌違23年 日韓防長同年互訪

南韓（簡稱韓）國防部長安圭伯廿八日和來訪的日本防衛大臣小泉進次郎，在首爾的國防部大樓會談。兩人強調，會致力實現朝鮮半島的完全非核化。上次的日韓防長「小安會」是一月在日本海上自衛隊橫須賀基地舉行。這也是暌違廿三年，日韓防長在一年內互訪。

晶片布局 李在明端3大超級計畫

南韓總統李在明廿九日下午二時（台灣時間同日下午一時）將在青瓦台迎賓館親自主持向全民報告的發表會，屆時三星電子和ＳＫ海力士將宣布大規模投資計畫。他廿七日形容，這項計畫和政策倡議是「歷史性成就」，可能具翻轉南韓命運的潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。