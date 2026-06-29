「享樂通膨」商機延燒 世足、演唱會、現場娛樂價格漲不停

從世界盃足球賽到演唱會門票，現場娛樂的價格已全面飆漲，考驗民眾荷包的忍受度。粉絲動用儲蓄、甚至舉債，以一睹心儀球星或偶像的風采，娛樂產業也把握今年夏季的「享樂通膨」（funflation）機會，大發利市。

維吉尼亞州的拉姆森夫妻為了觀賞本屆的世足賽事，已存錢一年多，但前往波士頓、紐澤西、邁阿密觀戰的費用累計逼近1萬美元，比他們2014年到巴西觀戰時增加一倍多。在二手票務平台SeatGeek上，世界盃門票平均每張約1,084美元，且賽程愈接近決賽階段，票價愈高。

除了世足，NBA冠軍賽、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）、哈利史泰爾斯等知名歌手，以及嬰兒潮世代喜愛的Rush、AC／DC等搖滾樂團的門票價格都大漲，例如6月中落幕的NBA總冠軍賽，尼克隊主場麥迪遜花園廣場的門票均價衝上9,000美元。

不過，部分民眾擔心錯過畢生難逢的觀賞機會，願意支付的價碼似乎沒有上限，讓娛樂業者、主辦單位、支付業者、餐旅集團享受紅利。

Affirm、Klarna等先買後付業者協助民眾負擔原本「高攀不起」的昂貴門票。勞工與中產階級在房貸利率高漲等經濟現實壓力下，開始重新盤算：既然購買獨棟住宅愈來愈遙不可及，花數百美元觀賞Metallica樂團演出，好像不算太誇張。

這股趨勢始於新冠疫情之後。民眾在家悶了太久，又握有疫情期間累積的儲蓄，解封後便蜂擁出門，帶動「享樂通膨」。美股近年表現亮眼也提高家庭的消費能力，同時串流媒體興起，使音樂產業的主要收入來源從唱片銷售轉為串流訂閱，讓藝人更仰賴巡演收入。

其他拉高票價的因素包括，通膨推升巡演成本、主辦方採用動態定價，以及搶票機器人日益進化，搶下大批座位再轉售牟利等。

不過，有跡象顯示，高票價已壓抑部分人氣較低歌手的門票需求。歌迷近來在網路上討論「藍點潮」，也就是售票平台座位圖上代表尚未售出、且仍以票面價格出售座位的藍點愈來愈多。一些藝人也因門票銷售不如預期，乾脆取消演出。