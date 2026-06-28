2人出走…Google市值竟單日蒸發2250億美元 AI競賽進入「人才定價」時代

摘要 過去兩年，市場討論AI股時，焦點多半放在雲端資本支出、晶片供應、模型能力、產品滲透率，或AI能否真正帶來營收成長。但Alphabet週一的股價重挫，讓另一個過去較少被投資人放上檯面的因素突然浮現：人才。

原文時間2026/06/23

根據MarketWatch與《華爾街日報》，Google母公司Alphabet 6月22日股價下跌5%，創下2025年5月以來最大單日跌幅；市值單日蒸發約2250億美元，也是公司史上最大單日市值損失。

觸發市場疑慮的，不只是AI競爭加劇，而是Google接連失去幾位象徵性極強的AI關鍵人物。

其中一位，是Noam Shazeer。他是Transformer架構的共同發明人之一，而Transformer正是今日大型語言模型的技術基礎，從OpenAI、Anthropic到Meta的模型，都建立在這個架構之上。Shazeer近年曾離開Google創辦Character.AI，Google後來以27億美元授權Character.AI技術，並讓Shazeer重返Google，足見他在Google內部的戰略價值。但如今，他再次離開Google，轉往OpenAI。

另一位是John Jumper。他曾參與Google DeepMind的AlphaFold研究，並因此與DeepMind執行長Demis Hassabis共同獲得諾貝爾獎。Jumper近日宣布將離開Google DeepMind，加入Anthropic。

AI競爭進入「超級明星」時代

這些人事異動之所以引發市場震動，原因在於這不是一般工程師流動，而是AI研究領域最具象徵性的「明星級人才」出走。《Business Insider》形容，AI人才戰已經進入「名人時代」：大型AI實驗室爭奪的不只是更多研究員，而是能改變技術路線、吸引團隊與資本信心的超級明星。

D.A. Davidson科技研究主管Gil Luria接受MarketWatch訪問時指出，這些離職正在引發市場擔憂：Google是否正在輸掉前沿AI的人才戰。他認為，Google去年一度因模型表現重新獲得「AI贏家」的評價，但後來又被OpenAI與Anthropic追上甚至超越，現在關鍵人才離開，更讓市場擔心Google可能再次落後。

他也向《華爾街日報》表示，真正讓投資人警覺的是：這些人未必是為了錢離開，而是可能認為自己在OpenAI或Anthropic，比在Google DeepMind更有機會站在AI研究最前沿。這句話點出市場最關切的核心：AI競賽不只看公司有多少錢、有多少GPU，也看最頂尖的人才相信哪家公司更接近未來。

一個頂尖人才，撼動數百億市值？

這與過去市場看Google的邏輯形成反差。去年底以來，Google曾因Gemini模型進展、AI搜尋整合與DeepMind技術實力，被重新視為AI競賽中的重要贏家。Google不是沒有籌碼，它有搜尋入口、雲端平台、Android生態系、影音平台YouTube與DeepMind研究團隊，甚至持有Anthropic的投資部位。換言之，即使Anthropic壯大，Google某種程度上也能分享其成長。

但這次市場反應顯示，投資人開始把「人才留不留得住」視為AI公司競爭力的一部分。過去看AI股，市場多半問三件事：模型強不強、資本支出夠不夠、營收能不能成長。現在又多了一題：最聰明的人，還相信你是最有機會做出下一代AI突破的地方嗎？

Google方面則試圖淡化少數高層級人才出走的影響。Google發言人向《Business Insider》表示，AI人才市場競爭激烈，但Google仍對自己吸引與留住人才的能力有信心，包括從競爭對手實驗室招募人才。公司也強調，Google擁有深厚的人才庫，包括頂尖博士、研究員與工程師，因此整體AI發展軌跡不會因少數人離職而改變。

Google內部也有類似看法。Google DeepMind員工Samira Khan在X上表示，Google的人才密度極高，這雖然會造成內部資源競爭，但也代表組織本身有韌性。不過她也補了一句：「世界上只有一個Noam Shazeer。」這句話幾乎正好反映Google目前面臨的矛盾：它仍然是全球AI人才最密集的公司之一，但某些人的離開，仍足以被市場解讀為象徵性傷害。

這場人才戰不只發生在Google。去年Meta為打造「超級智慧」實驗室，以高額薪酬挖角多位AI研究人員，也從DeepMind、Scale AI等公司延攬人才。OpenAI與Anthropic則憑藉模型影響力、企業客戶成長與開發者生態，持續吸引研究與工程人才。

更重要的是，AI第一個明確商業化的企業場景，正在程式設計領域出現。Anthropic的Claude與OpenAI的模型在程式開發、企業AI工具與開發者心智中已取得領先位置。這也讓Google的人才流失更敏感，因為市場擔心這不只是幾位研究員換工作，而是前沿AI重心正在向OpenAI與Anthropic移動。

當然，現在就斷言Google輸掉AI競賽，仍然太早。過去幾年，Google曾多次被外界認為錯失AI浪潮，但又憑藉DeepMind、Gemini與龐大產品生態重新回到競爭中心。Google仍有全球最完整的技術、資料、運算與產品基礎，這些優勢不是一兩次人事異動就會消失。

但Alphabet這次股價重挫傳遞出一個新訊號：在AI時代，人才本身也開始被市場資本化。當頂尖研究員離開，投資人不只看成一般人事新聞，而是看成公司未來技術領先地位、模型競爭力與AI商業化速度的早期訊號。

換句話說，AI股的估值邏輯正在變得更複雜。晶片、資本支出、雲端需求、模型能力，仍然是基本盤；但在最前沿的AI競賽裡，最稀缺的資產可能不是GPU，而是能決定下一代模型方向的人。Google這次蒸發的2250億美元市值，某種程度上正是市場第一次把「人才信心」算進股價。

資料來源：Business Insider、Market Watch、WSJ

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文2人出走，Google市值竟單日蒸發2250億美元！AI競賽進入「人才定價」時代》