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BIS：AI泡沫若破裂 恐引爆經濟與信用市場骨牌效應

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
全球經濟如今似乎陷入成也AI，敗也將是AI的局面。 路透
全球經濟如今似乎陷入成也AI，敗也將是AI的局面。 路透

國際清算銀行（BIS）在28日發表的報告中警告，當今各大科技公司在人工智慧（AI）大手筆投資，可能有以泡沫破滅式收場的風險，如此一來全球金融市場和經濟都將被拖下水。而各國債務不斷竄升，加上通膨居高不下，都深深威脅著全球經濟。

有「央行中的央行」之稱的BIS，在歐洲央行（ECB）年會開幕前發表年度經濟報告，警告科技業大舉投資的前景若不如預期，可能會促使投資人迅速中斷對AI的資金供應，導致全球陷入長期的投資寒冬，進而拖累金融情勢和股市。由於現在家家戶戶對股市的曝險大增，所以因AI而起的股市崩跌所造成的後果，可能比過去嚴重許多，對整體經濟的衝擊也會比以前更大。

BIS坦承，截至目前各界仍對AI抱持樂觀態度，確實為全球經濟帶來重要的成長助力，而這種先進技術或許真能助人類在接下來數十年內「大幅」提高生產力，但從1830年代英美的運河狂熱，到1840年代英國的鐵路擴張，以及1990年代末期的網路泡沫，這些歷史經驗在在顯示，一項科技突破就算是貨真價實，但吸引的資金規模若已遠遠超過未來商業回報，恐怕無以為繼，最後恐導致資金反轉、信用緊縮，進而引發經濟衰退。

這份報告也警告，屆時連金融穩定性恐怕都岌岌可危，因為AI公司都已大舉發債籌資。五大超大規模雲端業者（hyperscaler）從2025到2026年底的總投資金額預測超過1兆美元。

BIS還說，儘管全球經濟這段期間在美伊戰爭等震撼下展現驚人的韌性，但荷莫茲海峽關閉的經濟衝擊恐仍未完全展現，對通膨的效應已經開始讓人有感，且可能持續下去。

通膨名列BIS這份報告所提四大關鍵壓力點之一。BIS提醒，如今供應鏈斷鏈頻率變高，將帶動通膨預期更長久地維持在高點。BIS總經理德‧科斯表示，希望各央行對此現象「可隨時準備好行動，這是我們最想傳達的訊息」。

金融脆弱性是讓BIS憂心忡忡的第三個壓力點。當前股市等資產估值不斷膨脹，投資人卻仍顯得志得意滿，導致關鍵債券市場的信用利差遭到過度壓縮，顯得脆弱不堪。 尤其是AI融資愈來愈依賴舉債，加上整個供應鏈中充斥著錯綜複雜的槓桿結構，一旦出現重新訂價的風險，不論是由升息或AI崩盤所引起，都可能引發像2008年全球金融危機那般的系統性慘況。

最後一個壓力點，則是近年來早已備受關注的政府債務問題。尤其當政府債務與上述風險交織時，情況將更形嚴峻。BIS警告近年避險基金等操作靈活的短線投機客，為進行高槓桿的「公債基差交易」，已變相成為政府公債市場的重要不確定因素。 一旦市場反轉，這類高槓桿策略極易觸發資產斷頭拋售，以及與急速去槓桿的惡性循環。屆時，金融壓力將透過融資市場迅速且全面地蔓延。

德‧科斯對此語重心長地指出，無論是地緣政治動盪或經濟數據衝擊，市場隨時可能引爆連鎖反應。因此，各國監管當局在危機爆發前，儘速降低財政脆弱性並擴大政策應變空間，已是刻不容緩。

人工智慧 央行

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