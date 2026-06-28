可口可樂竟被「劈腿」！麥當勞大膽牽手紅牛 70年商業同盟為何生變？

摘要 當麥當勞決定牽手「紅牛」，與可口可樂70年的世紀聯姻竟亮起紅燈！究竟是什麼生存危機，逼得兩大龍頭打破排他鐵律？

全美國最著名且歷史悠久的企業夥伴關係——麥當勞與可口可樂，在合作滿70週年之際，正面臨前所未有的考驗。隨著消費者口味改變、非碳酸飲料崛起，麥當勞積極尋求多元化發展，打破過去唯可口可樂獨尊的傳統。

1955年，麥當勞創辦人克洛克（Ray Kroc）與可口可樂高層奠定合作關係後，麥當勞為了讓店內汽水比其他地方更好喝，採取極嚴措施，安裝特殊過濾設備，把糖漿和碳酸水保持在接近冰點狀態以鎖住氣泡，並精密調校機器，甚至用不鏽鋼專車運送糖漿。

到了1980年代，在可口可樂提議下，麥當勞創造把漢堡、薯條、可樂綁定銷售的超值套餐概念，成為整個速食業的黃金標準。

然而，《華爾街日報》指出，當前美國漢堡銷售成長趨緩，而星巴克卻證明光憑調味冷飲就能創造數十億美元的營收。因此，在執行長坎普欽斯基（Chris Kempczinski）的帶領下，麥當勞開始把飲料創新列為集團最優先戰略。

受到餐飲市場逐漸碎片化影響，精緻、具個人化特色的利基品牌正不斷瓜分市場。在這波市場重組中，精緻與視覺效果成了年輕人首選。麥當勞發現，傳統碳酸飲料對他們的吸引力下降，新一代消費者更偏好有異國風味、色彩繽紛，適合拍照上傳TikTok的「髒髒蘇打」或其他創新混搭飲品，於是針對此特色打造新品。

另一方面，為了搶佔規模千億美元的全球飲料市場，麥當勞不再把所有雞蛋放在同一個籃子裡，預計推出由紅牛（Red Bull）領軍的能量飲料系列，是麥當勞在2015年引進可口可樂持股的Monster失敗後，首次引進非可口可樂旗下的能量飲料品牌。

面對麥當勞的轉變，可口可樂並未放棄這個老戰友，而是展現前所未有的靈活度。

可口可樂先把改革的刀砍向自己，在近期餐飲展上，打破過去簽約後才展示的傳統，主動向餐飲業者展示仍在研發中的創新飲料，像是草莓辣蜂蜜檸檬水、藍莓倫敦霧（Blueberry London Fog）等，迎合市場對多元口味需求。

此外，可口可樂也深度參與麥當勞新推的髒髒蘇打，運用旗下雪碧、風味糖漿，幫忙調配色彩繽紛的新品。該公司執行長布朗（Henrique Braun）表示，雙方夥伴關係依然「極好」，他們尊重麥當勞引進紅牛的決定，但仍會爭取成為麥當勞通路內與所有消費者的第一選擇。

針對這段長達70年的商業同盟關係正因市場需求進行實質上的重新談判與架構重組，分析師觀察，麥當勞正從傳統速食店轉型為全方位餐飲體驗品牌，而可口可樂則面臨必須在麥當勞通路內與其他飲料大廠競爭的新常態。

商場上沒有永遠的舒適圈，再強大的盟約，也敵不過時代的巨浪。正如麥當勞與可口可樂的重組，唯有保持敏捷、主動求變，才是不被淘汰的鐵律。

資料來源：WSJ 1,2、The Independent

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