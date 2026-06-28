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日本推8項數位走廊計畫 攜台測試海纜技術提升效能

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本總務省將啟動8項以印太區域為中心的通訊基礎建設計畫，致力在海底電纜及衛星通訊等領域強化經濟安全合作，其中包括在台灣測試提升台日海底電纜效能的技術。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這些計畫被視為日本首相高市早苗政府推動的「數位走廊概念」（Digital Corridor Concept）重要一環。總務省預計本月起公開徵求民間單位參與這8項計畫。

高市早苗5月在越南發表演說時，提出擴大版「自由開放印太區域」的願景。她在通訊領域提議推動「數位走廊概念」，協助發展數位基礎設施。隨著人工智慧（AI）普及，市場對數位基建的需求日益增加。

這些計畫預計將有日本電信公司及其他業者參與，並於2026財政年度與地方業者合作，進行初步測試和可行性研究。

在資料中心蓬勃發展的印度，將對日本電信電話公司（NTT）下一代光通訊技術「創新全光與無線網路」（Innovative Optical Wireless Network, IOWN）進行試驗，該技術採用光訊號傳輸資料中心與終端設備之間的所有訊號。

這些試驗將包含與當地電信業者進行連線測試，以及驗證是否符合相關法規要求。目標為於本財政年度找出潛在挑戰及其解決方案，接著自2027財政年度起邁向實際應用。

在台灣，這些計畫將測試提升連接台日海底電纜效能的技術。近年來，台灣周邊海纜屢次受損或被切斷，不少人懷疑中國涉入其中。相關測試將檢驗確保安全連線及符合當地標準所需的效能。

在新加坡與印度，這項倡議旨在導入提升金融交易程序（如支付服務）的相關技術。在擁有全球最大銅礦的智利，則有運用IOWN技術測試遠距操作的計畫。

計畫經費將來自2025年追加預算以及2026年總預算，總計約80億日圓（約新台幣16億元）。

日本 印太 高市早苗

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